A Joey Gallo se le acabó el invicto en el torneo virtual de MLB The Show

abril 19, 2020 - 1:06 pm

Joey Gallo conoció su primera derrota en el torneo virtual de MLB The Show al caer en su encuentro contra Gavin Lux.

El jonronero de Rangers de Texas perdió el invicto en la competición de videojuegos que organizó Grandes Ligas, con la finalidad de darle algo que ver a los fanáticos del béisbol, quienes sufren del parón de las Mayores por la pandemia de coronavirus.

De todas maneras Joey Gallo tiene el mejor equipo de MLB The Show. Su récord es de 11 victorias y una sola derrota, propinada por el infielder Gavin Lux, de Dodgers de Los Ángeles. El paleador zurdo no pudo recuperarse de un ataque tempranero del novato, cuyo conjunto dio dos vuelacercas en el primer inning.

Uno de las armas secretas de Gallo es el jardinero Willie Calhoun, que es uno de los avatares más encendidos en el juego. Incluyo, Joey bromea en la transmisión en vivo diciendo que “no cambiaría a Willie por Mike Trout en este juego”, pero luego retractó su postura. “Bueno, quizás por Mike Trout sí”.

Joey Gallo como toda una estrella de MLB The Show arrasó con Ryne Stanek (Marlins de Miami) y con Bo Bichette (Azulejos de Toronto), que era otro jugador inspirado en el torneo virtual.

Además de Gallo, hay otro pelotero que anda enrachado en el torneo: el lanzador Blake Snell, de Rays de Tampa Bay. Venció a los cuatro adversarios que enfrentó este jueves y ahora tiene marca de 10-2, gracias a nueve victorias consecutivas.

Los juegos del torneo virtual son fáciles de seguir a través de las redes sociales de MLB, MLB The Show, de los equipos y también por MLB.com. Además cada jugador transmite en vivo los encuentros en sus cuentas personales de Twich o YouTube.

Por ahora esto es lo más cercano que tienen los fanáticos a las acciones de las Grandes Ligas. El máximo nivel no ha señalado un día en específico para volver, pues todavía Estados Unidos está en crisis por el brote de COVID-19.

Week 1 of the #MLBTheShow Players League has been 🔥🔥🔥.

Who's your pick to win it all? pic.twitter.com/IpioS6NJHn

— MLB Gaming (@MLBGaming) April 17, 2020