Wiese, de la WNBA, dio positivo por coronavirus tras viaje a España

marzo 28, 2020 - 2:45 pm

Sydney Wiese, jugadora de Los Angeles Sparks de la liga profesional de baloncesto femenina (WNBA), explicó este viernes 27 de marzo que dio positivo en un test por COVID-19 al que se sometió después de un viaje a España.

La base, de 24 años, explicó en sus redes sociales que el 13 de marzo decidió concluir su viaje por España y regresar a su país ante la alarma generada por el avance de la pandemia.

Mientras cumplía una cuarentena de dos semanas en su casa del estado de Arizona, Wiese comenzó a sentir síntomas de la enfermedad, incluidos pérdida de gusto y olfato, por lo que la semana pasada intentó ser sometida a la prueba del nuevo coronavirus.

En un vídeo subido a Instagram, Wiese explica que no logró que sus médicos le aplicaran el test y solo consiguió acceso a la prueba el pasado miércoles a través de una amiga de su iglesia que trabaja en una conocida clínica.

«El problema al que nos enfrentamos es la falta de accesibilidad a las pruebas. A mí se me negó dos veces porque no mostraba suficientes síntomas (…) Estoy agradecida de tener esa conexión pero todo el mundo debería poder hacerse la prueba», afirmó.

Wiese fue informada este viernes de que el test dio positivo pero dijo sentirse en buen estado de salud.

«Me siento muy afortunada de mostrar solo síntomas leves, pero soy capaz de propagarlos», recalcó Wiese, quien hizo público su caso para que la gente en Estados Unidos «se tome este virus seriamente».

I tested positive for COVID-19. I am feeling well- fortunate to only show mild symptoms, but I am capable of spreading it. All of us are united in our fight to stop this spread and keep everyone safe/healthy. I will do my part, and I hope you do too.

— Sydney Wiese (@swiesebaby24) March 27, 2020