Viviendas de dirigentes opositores amanecieron llenas de graffitis

marzo 29, 2020 - 3:55 pm

Este domingo 29 de marzo, diputados y dirigentes opositores denunciaron a través de las redes que sus viviendas fueron marcadas con graffitis amenazantes, como reacción a la decisión del Departamento de Justicia de acusar al presidente de Venezuela de «narcoterrorista», así como a varios de sus representantes en el Ejecutivo nacional.

Alfredo Ramos, exalcalde del municipio Iribarren en el Estado Lara, los diputados José Antonio Mendoza y Armando Armas difundieron imágenes con las pintas que fueron hechas en las cercas de sus casas, en cada una de ellas se utilizó la frase que usara el presidente Nicolás Maduro acerca de las acusaciones emitidas desde Estados Unidos y en la que indicó que la «furia bolivariana» sería la respuesta del pueblo.

Ramos indicó que esta es la segunda vez que le dejan estos mensajes, escrito amparados en la oscuridad de la noche, asegura que con esto solo se marca sus residencias para que los «colectivos» puedan ubicarlos.

Por su parte Mendoza destacó que estas amenazas no detendrán su lucha y mucho menos los van a amedrentar.

El parlamentario Armas de Anzoátegui resaltó que esta acción solo demuestra el miedo y desespero y advirtió que en su casa solo se encuentran su madre de 76 años y su abuela de 96.

Quienes me conocen saben que no me gusta victimizarme.

Pero en un acto de quienes están realmente desesperados por el miedo, pues acuden a acciones típicas de fascistas. Lo que realmente son.

En mi casa familiar solo están son mi madre de 76 años y mi abuela de 96. COBARDES! pic.twitter.com/M2OHTlLkOI

— Armando Armas (@ArmandoArmas) March 29, 2020