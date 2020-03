Venezolanos varados en el exterior claman por vuelos humanitarios

marzo 20, 2020 - 11:07 pm

Desde que el Gobierno Nacional suspendió los vuelos internacionales provenientes de Europa, Colombia, Panamá y República Dominicana, para evitar la propagación del coronavirus, cientos de venezolanos quedaron varados en otros países.

Con poca comida, escaso dinero y desinformados, hay reportes de connacionales en Lima, Santo Domingo, Ciudad de Panamá y Bogotá. Todos claman por un vuelo humanitario que los regrese a Venezuela.

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (Alav), Humberto Figuera, estima que al menos 21 mil personas están afectadas por la restricción de los vuelos.

Aclaró que no todos son venezolanos ni residentes del país. “Con un mes de cuarentena, al menos 300 vuelos estarían suspendidos”, dijo en una entrevista al canal de televisión por internet TV Venezuela.

Laura del Valle, licenciada en idiomas modernos, es una de las afectadas. Vive en Caracas y una de las opciones que le da la aerolínea panameña Copa, es regresarse a Venezuela el 1 de mayo. “Cuando me dijeron eso entré en pánico porque es más de un mes. Estoy preocupada y trato de no entrar en pánico pero la situación económica mía es precaria”.

Del Valle no tiene familiares en Bogotá y se quedó a dormir en casa de una amiga, pero sabiendo la situación de los migrantes venezolanos en el vecino país, prefiere no ser una carga económica para su allegada. Decidió irse a Medellín con una tía política, pero insta a que las autoridades puedan habilitar un vuelo humanitario que la regrese a Caracas.

Los venezolanos en Colombia se encuentran en un limbo. Desde el próximo 23 de marzo el gobierno de ese país prohibirá la llegada de “vuelos internacionales de pasajeros a los aeropuertos del país, por un periodo de 30 días”, dijo el presidente Iván Duque.

Después de esa fecha, el gobierno del vecino país evaluará la salida de extranjeros según los acuerdos entre gobiernos. “La salida no se restringe porque hay muchos casos de razones humanitarias. Después de esa fecha (23 de marzo) serán negociaciones caso a caso”, aseguró la ministra de Transporte colombiana Ángela Orozco.

Ante esta situación, Laura del Valle cree que ya no podrá salir de Colombia. “Estoy rogando por un vuelo humanitario. Estamos aquí a la buena de dios y a la buena fe de la gente de Colombia”.

En Bogotá también se encuentra varado Charlie Rodríguez*. Está junto a su madre y su hijo de 20 años. Los tres se vieron afectados por la suspensión de vuelos y su presupuesto le alcanza solo hasta el 23 de marzo.

“Estoy con una persona mayor que necesita realizarse su tratamiento médico en Caracas. Tengo presupuesto hasta el 23 pero luego cómo nos vamos a mantener, dónde?”, se preguntó.

Rodríguez se queda junto a su familia en un hotel de la ciudad. Hasta el momento no han sido atendidos por los representantes de la representación de la Asamblea Nacional en Colombia. “Le hemos escrito a Tomas Guanipa y nadie nos contesta”.

El cierre de fronteras y cancelación de vuelos también afectó a Elio Herrera, en la ciudad de Lima, Perú. El abogado y activista político de 35 años de edad, viajó al país andino para asistir a una conferencia. Debía regresar a Caracas el 17 de marzo.

Ante las medidas tomadas por el Gobierno peruano de poner por 15 días en cuarentena a los ciudadanos del Perú y cerrar el principal aeropuerto internacional de ese país, Herrera se acercó a la terminal aérea permaneció por seis horas allí pero no tuvo respuestas que lo ayudaran a regresar al país. “El aeropuerto estuvo colapsado”.

Al igual que Del Valle, Herrera también usó la aerolínea Copa para su viaje. La triangulación para su regreso era Lima-Panamá-Caracas. “Nos dijeron (en la aerolínea) que teníamos que esperar hasta que levanten las medidas (…) Se nos ha hecho dificultoso el tema de alojamiento y la comida; los recursos económicos son limitados”.

El hombre que está varado junto a dos compañeros ha ido a la embajada de Venezuela en Perú pero esta se encuentra cerrada. También acudieron a la representación de la A.N. en el país andino, pero según Herrera estos no tienen capacidad de brindarles ayuda. “Ellos solo están llevando un control de los venezolanos infectados (por coronavirus) pero no tienen data de los varados en Perú”, expresó a Efecto Cocuyo.

Vuelos humanitarios

Desde que el gobierno canceló los vuelos para evitar que se siga propagando el coronavirus en el país, han aterrizado en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, al menos seis vuelos humanitarios: uno procedente de Bogotá, uno proveniente de Buenos Aires, otro de Estambul y por ultimo uno de República Dominicana, que aterrizó el pasado 18 de marzo.

Una fuente dentro del aeropuerto de Maiquetía informó a Efecto Cocuyo, que este viernes llegaron dos vuelos humanitarios. Uno de la línea aérea Conviasa, proveniente de La Habana, con pasajeros que estaban varados en EEUU y otros países. El segundo vuelo arribó desde Costa Rica, con la línea aérea Albatros.

Desde la oficina dispuesta por la Asamblea Nacional en Estados Unidos, se instó los venezolanos que se quedaron varados en Estados Unidos, tras las restricciones impuestas para enfrentar a la COVID-19, a solicitar una extensión de su estadía en el país a través del portal de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., sin embargo, usuarios indicaron a través de la red social Twitter que el trámite tiene un costo de 455 dólares americanos.

