Venezolana con síntomas de coronavirus en Perú denuncia que fue discriminada

marzo 22, 2020 - 4:02 pm

Han pasado 7 días desde que Ana Vargas, venezolana en Perú, oriunda del estado Mérida, realizó la llamada al 113, número habilitado por el Ministerio de Salud para solicitar ayuda médica ante la propagación del coronavirus.

En dos oportunidades fue rechazada por el sistema por el motivo de ser extranjera, lo que la llevó a pedir prestado un DNI para que le aceptarán la solicitud.

Sin embargo, aún no son atendidos.”Me atendieron pero es como si no lo hubieran hecho, no me quisieron tomar la denuncia por ser extranjera, que por ser venezolana el sistema me rechazaba”, por lo que la operadora le pidió que ubicara un DNI para que la pudieran tomar en cuenta, “un vecino me prestó su DNI, de esa manera supuestamente me pudo registrar -la operadora- , pero me dijo que la disculpara porque el sistema había borrado la información”.

Vargas tuvo que ofrecer de nuevo todos datos hasta que el registro se realizó con éxito pero, “me indicaron que tenia que esperar una semana para ellos llamar y corroborar, para venir a tomar las muestras”.

Quien fuera enfermera en Venezuela, vive con su familia en el Lima, específicamente en el Distrito de San Martín de Porres, y comparte residencia con 7 personas, de las cuales su hija de 16 años y su nieto, comenzaron a presentar síntomas de coronavirus.

Esta madre venezolana en Perú, teme que se complique la salud de su familia y que puedan contagiar a otras 5 familias que viven la residencia, por lo que hace un llamado al gobierno peruano para que sean atendidos sin distingo de nacionalidad.

En el Perú residen más de 900 mil venezolanos y hasta la fecha cuando corre el sexto día de “Aislamiento Social Obligatorio”, dictado por el Presidente Martín Vizcarra; de los 318 casos confirmados de personas contagiadas por el COVID-19, no existen reportes de ciudadanos venezolanos con el virus.

Radio Fe y Alegría Noticias / Desde Lima, Perú, Luis Natera