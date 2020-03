Atleta italiano que superó el coronavirus: "terminé escupiendo sangre"

marzo 20, 2020 - 4:11 pm

Edoardo Melloni fue uno de los primeros deportistas contagiados en Italia, pero ya se ha recuperado, pero advirtió sobre las consecuencias de contraer Covid19

Italia fue el primer país europeo en sucumbir ante la pandemia del coronavirus, y no se han librado deportistas jóvenes y presumiblemente sanos previamente. Es el caso de Edoardo Melloni, que por suerte para él ya ha superado la peor fase de la infección.

Este joven atleta ha relatado su vivencia en una entrevista a la Asociación Internacional de Prensa Deportiva, ya que el país requiere de ejemplos entre los 4.400 que se han curado. No obstante, sigue ingresado en el Hospital Sacco de Milán, en cuarentena.

«Me enviaron a urgencias a tiempo, donde encontraron que tenía neumonía y di positivo en el test de coronavirus. Por suerte, todo estaba en una fase inicial y confío en poder salir pronto», relata.

No obstante, no ha sido un proceso sencillo. Sus síntomas fueron razonablemente serios. «Empezó con una fiebre de unos 37,5º y un poco de tos, que cada vez se hacía más intensa y empezó a durar casi 5-10 minutos seguidos. Era fuerte y seca. Terminé escupiendo sangre y ese fue el momento en el que me mandaron a urgencias», cuenta, aunque especifica que cada persona tiene síntomas un poco distintos.

«Yo tuve pérdida del sentido del gusto y del olfato. Son síntomas que pueden aparecer en personas que no tienen otros, como tos o fiebre. En mi caso la pérdida del gusto fue total. No distinguía un trozo de chocolate, de las zanahorias hervidas o pasta con salsa», cuenta.

Inmediatamente empezaron a probar en él algunos medicamentos que, previamente, habían dado su resultado en algunos pacientes.

«Decidieron usar una terapia que ya había sido utilizada en hospitales de Wuhan. Fue una combinación de medicamentos que se usan para la artritis y los pacientes infectados de SIDA. Los medicamentos son hidroxicloroquina y lopanovir/ritonavir. Entre los efectos secundarios que pueden producir la diarrea que sufrí el primer día, pero a partir del segundo día reaccioné mejor», cuenta.

Un mensaje de aviso

Tras la entrevista, Melloni ha compartido un texto en facebook en el que advierte de lo que puede ocurrir si se toma con poca seriedad esta pandemia:

«Si creen que ser joven, fuerte y saludable os salva, aquí una noticia (y esto no es fake): se equivocan.

Los virus son democráticos, no miran a la cara. Puedes ser el jubilado que va a comprar fruta en el mercado o puedes ser presidente de una nación. El virus no lo sabe y no le importa.

Pueden tener suerte y no contraerlo. Aún más: pueden tener suerte y contraerlo sin ser sintomáticos. O puede ser peor. El problema es que no puede saber a qué categoría pertenecen. ¿Te apetece jugártela?

Ah, dados los innumerables mensajes-cadenas de whatsapp que recibo en los que se me comunica que basta de agua caliente, limón y jengibre para vencer al virus. Háganme y hazte un favor: comprueben siempre la fuente de la información.

Lamentablemente, aquí no me dan infusiones de jengibre, sino hidroxicloroquina y lopinavir y ritonavir, que se usan para artritis y VIH respectivamente.

Si no tienes que ir obligatoriamente al trabajo, quédate en casa y todo terminará pronto. Yo de aquí salgo cuanto antes».

