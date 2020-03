Timmy Hill ganó la carrera virtual de NASCAR de la serie iRacing

marzo 29, 2020 - 9:02 pm

Bob Weir, de la legendaria banda de rock The Grateful Dead, entonó el himno nacional de forma remota. Troy Aikman, apropiándose de la famosa frase de Matthew McConaughey “Alright, alright, alright” pidió a los pilotos a encender sus, este… simuladores.

La nueva realidad de NASCAR reanudó sus actividades el domingo con otro evento virtual, la segunda carrera de la serie de iRacing creada después de que la pandemia del coronavirus suspendió prácticamente todos los deportes a nivel mundial. La temporada de 36 jornadas de NASCAR fue interrumpida luego de apenas cuatro carreras realizadas este año.

Timmy Hill ganó la carrera virtual en el Texas Motor Speedway y durante la cual el piloto mexicano Daniel Suárez fue descalificado por los jueces de iRacing por tratar intencionalmente, pero sin lograrlo, de chocar contra Ty Dillon.

Hill es considerado uno de los mejores competidores de iRacing, una plataforma de juego por suscripción. Su victoria virtual fue su 674ta en el juego.

Fox Sports nuevamente contó con la dupla conformada por Mike Joy y Jeff Gordon, éste último miembro de Salón de la Fama, para narrar la carrera, que fue transmitida en vivo tanto por Fox en algunos mercados y a nivel nacional en su canal de televisión por cable.

"How 'bout that!?" @TimmyHillRacer checks in with @NASCARONFOX following his victory Sunday in the #ProInvitationalSeries! pic.twitter.com/v5S3lFjGP4

— eNASCAR (@NASCAR) March 29, 2020