Thayen Valbuena: «La manera de maquillarse está evolucionando y siempre hay que refrescar»

marzo 19, 2020

Thayen Valbuena, modelo, empresaria e influencer zuliana, destacada en el mundo del maquillaje desde hace seis años, revela cómo fueron sus comienzos, lo que la convirtió en una mujer exitosa y los proyectos que tiene para este 2020.

Desde que participó en el Miss Zulia 201o, Thayen daba sus primeros pasos para convertirse en una famosa maquilladora. Su retiro del concurso antes de que culminara, hizo que viera más allá de una corona. Comenzó a enfocarse en lo que más le gustaba; maquillarse.

«Comencé a ensayar y luego me atreví a maquillar a mis familiares, luego invité a mis amigas, quedaban preciosas y entonces supe que eso era lo que quería hacer. Me preparé y ha sido maravilloso.

Actualmente está dedicada al maquillaje, es dueña de su propia línea llamada MakeupbyTH y uno de sus grandes fuertes es la captación de nuevos talentos.

Tu fuerte son las redes sociales desde ahí te siguen y te piden asesoría cientos de mujeres…¿creíste que serías famosa maquillando?

«No porque comencé haciendo algo que me llamaba la atención pero nunca lo vi como negocio aunque soy licenciada en administración de empresas, pero se me dio la oportunidad y la aproveché al máximo porque descubrí mi verdadera pasión. Desde entonces para mantenerme activa me preparo y trabajo muy fuerte».

¿Qué le aconsejas a las mujeres zulianas en cuanto al maquillaje?

«Que aprendan por lo menos lo básico porque para cada mujer es muy necesario».

¿Cómo pueden aprender quienes no tengan idea de cómo hacerlo?

«Que busquen asesoría ahorita hay muchas herramientas que nos permiten aprender de todo un poquito. Yo comencé con tutoriales en Youtobe y luego me especialicé con una certificación en Estados Unidos».

¿Qué sientes cuando enseñas a alguna chica a maquillarse y ves los buenos resultados?

Una gran satisfacción cuando me dicen ¡wao me veo hermosa!

Dictas cursos a través de internet y también presencial…¡Qué tipos de cursos enseñas?

«Enseño cursos privados y públicos., todo depende. Dicto cursos Básicos con una duración de 3 horas, el profesional que son 5 días, el curso intermedio que dura 4 horas y la especialización en maquillaje que dura 2 horas con precios muy solidarios».

Entre las mujeres a las que les dictas cursos adultas, jóvenes y niñas… ¿con cuáles te sientes más cómoda?

«Con las de mi edad porque siempre quieren emprender en el negocio y se interesan más en mis cursos».

En lo profesional…¿qué has logrado además de la satisfacción de enseñar a otras a maquillarse?

«Convertirme en maquilladora profesional es un sueño hecho realidad y he recogido frutos de mi trabajo. En 2019 estuve nominada a los Premios Pepsi como artista digital, siendo la primera maracucha nominada en esta categoría y aunque no gané es un avance en mi carrera».

«Recibí dos Premios Mara: el primero fue en 2016 como Maquilladora del año y en 2017 como Influencer Femenina del Año.

¿Tus nuevos proyectos para el 2020?

«Para quienes no lo saben lancé mi propia línea de pestañas, lancé mi propia línea de labiales y este año lanzaré un producto que será sorpresa, los invito a seguirme en redes para que se enteren de los detalles y también a que me vean en mi canal de Youtobe en el que subo los tutoriales de maquillaje y hasta recetas alternativas para la comida de los niños y de nosotras mismas», concluyó.

Valbuena es esposa y madre de dos hijos a quienes también les dedica tiempo, tanto que en sus redes sociales aconseja cómo consentirlos.

La también influencer invitó a la comunidad a participar en los cursos grupales en el que se motivan a las mujeres emprendedoras.

