Teletrabajo: Mitos y tips para aumentar la productividad

Como todos sabemos, el mundo entero se paraliza en cuarentena debido al contagio exponencial del COVID-19, a propósito, parte de las empresas han recurrido a migrar al trabajo remoto para no verse tan afectadas económicamente frente a la situación.

Sin embargo, no todos los quehaceres laborales son prestos al trabajo remoto, ni mucho menos todas las empresas cuentan con las herramientas o canales de comunicación necesarios para facilitar a sus colaboradores/trabajadores de manera óptima. El teletrabajo más común es el desarrollado en las áreas de programación, diseño gráfico, marketing digital, entre otras, aunque ya puede observarse consultas médicas, psicológicas y legales en línea.

Para la Organización Internacional del Trabajo, el Teletrabajo es:

»Una forma de trabajo que se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina con apoyo de la tecnología facilitando la comunicación».

Si te identificas con esta situación y eres colaborador/trabajador en una empresa o te desarrollas como freelancer, acá algunos tips y desmitificaciones sobre el Teletrabajo, que puedes comenzar a realizar desde el hogar para aumentar tu productividad durante el tiempo de cuarentena y así ayudarte a obtener un mejor desempeño:

1. Selecciona un espacio adecuado y organiza tu entorno:

Mito: si practicas el Teletrabajo, puedes trabajar desde cualquier lugar de tu casa.

Verdad: Debes ubicar un espacio adecuado, que facilite tu concentración y que lo reconozcas como un sitio de trabajo propio; verbi gracia, tu oficina en casa, independientemente de la labor que realices.

Adecua el ambiente y procura cuando tengas reuniones video presenciales, ajustar tu vestimenta a la ocasión. Vestir en pijama es cómodo para un dia relajado, pero a la hora de teletrabajar intenta decirle adiós a la pijama, no es apropiado y podría perderse el sentido de trabajar remoto. Lo más importante: aléjate de tu cama, la cama es para descansar y dormir.

2. Prepara tu horario:

Mito: Puedes trabajar a la hora que desees.

Verdad: Si trabajas para una organización sea pública o privada, debes estar disponible según el horario hábil de esa organización, no porque estés en tu casa significa que atenderás en el horario que gustes, no te olvides de informar a tus familiares del horario que delimitaste, así evitarás interrupciones.

Si eres de los que le gusta trabajar de madrugada, pues no hay problema, solo se recomienda estar atento a cualquier conexión en el horario de trabajo de la organización a la cual pertenezcas. Usualmente esto no aplica para freelances; no obstante, cada cliente tendrá su horario, en el que también debes estar disponible para atender.

3. Planifica tus prioridades y condiciones de trabajo:

Mito: Puedes compartir con tu familia y realizar tus quehaceres laborales al mismo tiempo.

Verdad: Lo ideal es separar el tiempo de trabajo de la vida familiar, hay tiempo para todo, debes hacer cuenta que estás en tu trabajo y evitar las distracciones, cierra tus redes sociales por un momento (salvo que trabajes con ellas). Ejemplo, utiliza Whatsapp Business y deja tu Whatsapp personal a un lado mientras trabajas para una mayor atención.

Si tienes hijos pequeños organiza el tiempo de tareas, juegos y atención para que anticipes situaciones como esta:

4. Selecciona las herramientas adecuadas:

Mito: Todas las aplicaciones gratuitas en internet te sirven para trabajar remoto.

Verdad: Si trabajas para una organización es muy probable que lo hagas bajo una membresía corporativa; en éstas, se compartan datos e información y las tareas se realizan de manera colaborativa dentro de la organización, sin necesidad de presencia física. Si eres freelance las membresías de ciertas aplicaciones te permitirán tener acceso a mayor almacenamiento, recursos audiovisuales, entre otras beneficios.

No existen herramientas específicas, cada una tiene su particularidad de acuerdo a la función que realices en tu trabajo, algunas se adaptan mejor a tu conexión de internet, otras te brindan mayor capacidad de almacenamiento, la verdad es que cada una tiene su particularidad y pues es deber de cada quien seleccionar la que mejor le convenga acorde a sus tareas.

Por último, recuerda disfrutar lo que haces, no importa donde estés.

