Suspenden a Billy Joe Saunders, campeón de boxeo, por publicar un vídeo sobre «cómo golpear a las mujeres»

marzo 30, 2020 - 4:12 pm

El campeón mundial de boxeo británico Billy Joe Saunders fue suspendido este lunes por la federación de su país tras publicar un vídeo en el que explicaba cómo pegar a su pareja en este periodo de confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus.

El boxeador, de 30 años y campeón mundial de pesos medianos por la Organización Mundial de Boxeo (OMB o WBO por sus siglas en inglés), publicó en las redes sociales un vídeo en el que aparecía frente a un saco de boxeo y mostraba cómo «pegarla en el mentón» y «dejarla KO», en referencia a la pareja.

Esto provocó la suspensión provisional por parte de la British Boxing Board of Control (BBBoC), a la espera de una audiencia que se celebrará en una fecha por precisar.

Después de pedir disculpas, en las que Billy Joe Saunders aseguró que «jamás haría apología de la violencia doméstica», el púgil prometió donar 25.000 libras (28.000 euros) a asociaciones que luchan contra la violencia de género.

Fight fans are angry over Billy Joe Saunders post video on how to hit women… pic.twitter.com/l0LCXW0qZ1

— The Glove Touch (@ThatlongSchlong) March 29, 2020