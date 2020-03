Sobreviviente del Holocausto: ¿La gente no puede aguantar 2 semanas en sus casas?

marzo 23, 2020 - 2:25 pm

Una abuelita sobreviviente del Holocausto se pronunció sobre la cuarentena como medida de precaución para evitar que el coronavirus se propague.

Elsa Soslowska, de 96 años de edad le dijo a su nieta Connie Ansaldi: “Yo estuve 3 años escondida en un pozo bajo tierra para que no me mataran y 2 años en el guetto. Sin bañarme y casi sin comida ¿La gente no puede aguantar dos semanas en sus casas?».

«​Hablamos mucho de lo que está pasando. Ella no tiene miedo por ella, pero por nosotros sí. Cuidemos a la abuelita. La Mía. Las de todos. Los vulnerables y los sanos que quizá se verán afectados. Todo tiene solución salvo la muerte. Esta también es una guerra y el enemigo es invisible. Yo me quedo en casa, quédate tú también», escribió Connie en su red social Instagram.

Como se recordará, la pandemia ha causado estragos en el mundo. Más de 15 mil decesos en todo el planeta ha cobrado el letal virus.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día