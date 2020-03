Sindicato de futbolistas ingleses pide reunión urgente para proteger salarios

marzo 25, 2020 - 4:00 pm

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (PFA) inglés instó a iniciar negociaciones urgentes con la patronal (Premier League y la English Football League) sobre el impacto de la suspensión de los campeonatos por la pandemia del coronavirus en la economía de los clubes y de los jugadores.

Todo el fútbol profesional está suspendido en Inglaterra hasta al menos el próximo 30 de abril, aunque el paro podría prolongarse más tiempo en momentos en los que el país teme un gran incremento en el número de casos positivos por COVID-19.

La falta de ingresos por el parón ha golpeado duramente en las economías de los clubes, especialmente en los de las tres categorías profesionales inferiores a la Premier League, lo que podría llevar a pedir a los futbolistas un aplazamiento en el pago de sus salarios o incluso una rebaja.

Es el caso, según la prensa, del Birmingham, que se convirtió en el primer club del Championship en aprobar una rebaja temporal del 50% en los salarios de los futbolistas que ganan más de 6.000 libras semanales (unos 7.000 dólares).

«Como otras empresas, la crisis actual del COVID-19 está teniendo un impacto severo en las finanzas» de los clubes, señaló en un comunicado el PFA.

Varios clubes han planteado ya a sus jugadores recortes en los salarios.

«Para hacer frente a esta situación, hemos solicitado una reunión urgente con la Premier League y la EFL (English Football League)», añadió el sindicato.

