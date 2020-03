Saunders se disculpa por explicar cómo golpear a las mujeres

marzo 28, 2020 - 9:11 pm

El campeón mundial de boxeo británico Billy Joe Saunders se vio obligado este sábado 28 de marzo a disculparse por un video en el que da consejos a los hombres sobre cómo pegar a sus esposas si surgen peleas domésticas por las tensiones propias del confinamiento por el coronavirus.

Saunders ostenta el título mundial de pesos medianos por la Organización Mundial de Boxeo (OMB o WBO por sus siglas en inglés), de 30 años, aparece en el video dando consejos sobre cómo reaccionar si «tu señora viene hacia ti para escupirte su veneno en la cara».

Usando un saco de arena, como los de los entrenamientos de boxeo, describe cómo «golpearla en la barbilla» y «noquearla», una conducta que fue reprochada por sus seguidores, propiciando la disculpa de Saunders

Más tarde, Saunders se disculpó en el caso de que hubiera «ofendido a las mujeres». «Nunca perdonaré la violencia doméstica y si viera a un hombre tocar a una mujer, lo haría pedazos», aseguró en Twitter.

I would never condone domestic violence and if I saw a man touch a woman I would smash him to pieces myself I have a Daughter and if a man laid a finger on her it would be end well . Apologies if I offended any women stay blessed x

— billyjoesaunders (@bjsaunders_) March 28, 2020