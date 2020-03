El cantante venezolano Lion Lázaro se infectó con el COVID-9

marzo 20, 2020 - 8:16 pm

El cantautor venezolano Carlos Aranguren, conocido como Lion Lázaro, exintegrante de las afamadas agrupaciones Calle Ciega y Los Lázaros de la salsa, anunció a través de sus redes sociales que está infectado con el Coronavirus.

El artista escribió en su Instagram: «Buenas noches gente bella, me dieron el resultado del COVID-19 y salió positivo. Gracias por sus mensajes y el cariño que me han enviado, me llenan de alegría y energías positivas «.

Sus seguidores lamentaron la noticia y le enviaron mensajes de apoyo.

Los temas recordados de Los Lázaros de la salsa dúo conformado por los hermanos Carlos (Lion) y Sergio Aranguren son: De qué vale amar, No puedo con ella y Dónde están las que decían, entre otros.

Ernestina García/Noticia al Día