Rutinas de belleza para hacer en casa durante la cuarentena

marzo 27, 2020 - 5:53 pm

En esta temporada de cuarentena en la que tenemos más tiempo libre y más probabilidades de aburrirnos o descuidar de nuestros hábitos, lo mejor es adoptar una actitud positiva y al contrario, hacer todo lo que está en nuestras manos para cuidarnos en casa siguiendo rutinas de belleza fáciles que no sólo nos mantendrá bellas, sino que también nos relajará y nos hará sentir mejor.

Aquí tenemos algunas recomendaciones para darte un toque de cariño en estos días en casa.

Lava tu rostro

Es básico no olvidar lavarse la cara tanto por la mañana como por la noche antes de dormir, aunque no hayas salido de casa y aunque no te hayas puesto ni una sola gota de maquillaje.

Agregar a tu rutina de limpieza alguna crema hidratante para mantener tu piel saludable. Recuerda que lo de hoy más que tener un rostro lleno de maquillaje, es un rostro sano y limpio, como lo demuestran estas famosas con el movimiento ‘No make up’ o la fiesta de cara lavada que organizó Gwyneth Paltrow con sus amigas.

Usa mascarillas para el cabello

En tiempos de cuarentena también debes poner el ojo a tu cabello, pues si lo descuidas al poco tiempo notarás que su apariencia irá cambiando, así que consiéntelo al igual que a tu rostro y ponle por lo menos una vez por semana una mascarilla. Te recomendamos una de aloe vera natural.

Usa mascarillas para el rostro

Una vez por semana es ideal que des amor a tu rostro con una mascarilla, puedes hacer una casera con ingredientes que tengas en tu refri o alacena.

Píntate las uñas

Con tanto lavado de manos sabemos que éstas se ven un tanto secas y desgastadas, así que lo mejor es embellecerlas con una manicure bonita. No tiene que ser de lo más complicada, puedes hacer diseños sencillos o simplemente ponerte tu color favorito.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

RSVP on line