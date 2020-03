Rand Paul, el primer senador de EE.UU. en dar positivo al coronavirus

marzo 22, 2020 - 4:22 pm

El senador de Kentucky Rand Paul anunció que dio positivo al coronavirus, en un mensaje divulgado este domingo en sus redes sociales.

«Se siente bien y está en cuarentena», indicaba el mensaje que agrega que el senador de 57 años no tiene síntomas y fue solo examinado como precaución debido a sus extensos viajes y eventos.

«No tenía conocimiento de ningún contacto directo con ninguna persona infectada», añade el mensaje.

Senator Rand Paul has tested positive for COVID-19. He is feeling fine and is in quarantine. He is asymptomatic and was tested out of an abundance of caution due to his extensive travel and events. He was not aware of any direct contact with any infected person.

— Senator Rand Paul (@RandPaul) March 22, 2020