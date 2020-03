Posponen las 500 Millas de Indianápolis a agosto por coronavirus

marzo 26, 2020 - 5:45 pm

La edición 104 de las 500 Millas de Indianápolis fue aplazada del 24 de mayo al 23 de agosto debido a la emergencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus, anunciaron los organizadores este jueves 26 de marzo.

Es la primera ocasión en que la emblemática carrera del circuito ovalado de 2,5 millas (4 km) se programa fuera de su tradicional fecha del mes de mayo en más de un siglo de existencia.

El francés Simon Pagenaud tendrá ahora que posponer la defensa de su corona y el español Fernando Alonso tendrá más tiempo de preparación para su tercer intento de ganar la prueba.

«Estoy decepcionado de que tengamos que reprogramar Indianapolis 500», dijo en un comunicado Roger Penske, dueño de la serie IndyCar y del circuito de Indianápolis.

«Sin embargo, la salud y la seguridad de nuestros participantes y espectadores es nuestra mayor prioridad y creemos que posponer el evento es la decisión responsable frente a las condiciones y restricciones que estamos enfrentando», explicó.

Como el resto de los deportes en Estados Unidos, la serie IndyCar también ha paralizado sus actividades en las últimas semanas para no contribuir a la expansión actual de la pandemia.

Además de Indianápolis, IndyCar también aplazó este jueves la siguiente carrera que se mantenía en su calendario, el Gran Premio GMR, del 9 de mayo al 4 de julio. Las primeras cuatro carreras de las 17 del calendario de la competición ya habían sido suspendidas en días previos.

En una entrevista con la AFP el viernes, el director ejecutivo de IndyCar, Mark Miles, había recalcado que su «mayor prioridad» en este contexto de emergencia era poder celebrar las 500 Millas de Indianápolis durante este año, aunque se tuviera que modificar su fecha inicial de mayo.

Las 500 Millas se celebraban históricamente en el Día de los Caídos, cuando Estados Unidos recuerda a sus soldados muertos en combate.

Con su nueva fecha de agosto «tendremos una oportunidad única y poderosa de honrar las contribuciones y el heroísmo de los médicos, enfermeras, socorristas y miembros de la Guardia Nacional que sirven en el frente de la lucha contra COVID-19», dijo Miles en el comunicado del jueves.

Como parte del nuevo calendario, las sesiones de práctica en Indianápolis tendrán lugar entre el 12 y el 14 de agosto y las calificaciones del 15 al 16, con una práctica final el 21.

Los organizadores señalaron que el circuito contará con medidas de seguridad reforzadas contra el nuevo coronavirus, con más puntos para desinfección de manos y una limpieza de las instalaciones más regular.

«Vamos a seguir centrándonos en formas de mejorar la experiencia del cliente en los próximos meses y confío en que, cuando celebremos la mayor carrera del mundo, daremos la bienvenida a los aficionados con unas instalaciones transformadas y un espectáculo global», auguró este jueves Penske.

Simon Pagenaud (Acura Team Penske), de 35 años, se impuso en la anterior edición de la carrera, en la que Alonso no logró un lugar en la parrilla en las pruebas de clasificación.

Alonso, de 38 años, tenía planeado correr en abril en el circuito Barber de Alabama para prepararse para Indianápolis.

El dos veces campeón de Fórmula 1 aspira a conseguir este prestigioso título para completar la llamada ‘triple corona’: el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, las 24 horas de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis.

An updated look at the @IndyCar schedule, following the postponement of the Indianapolis 500 and Grand Prix.

The Grand Prix moves to a doubleheader July 4 weekend with NASCAR.

The Indy 500 at @IMS moves to August 23.@gpstpete now scheduled to be the series finale. Date TBA. pic.twitter.com/AXEj2deYGg

— IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) March 26, 2020