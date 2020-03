Orlando McDaniel, exjugador de la NFL, falleció por coronavirus

marzo 29, 2020 - 4:49 pm

El jugador de fútbol americano de la NFL, Orlando McDaniel, murió como consecuencia del coronavirus a los 59 años, anunció este domingo 29 de marzo la Universidad Estatal de Louisiana.

McDaniel, un corredor de obstáculos durante sus días de universidad en LSU, murió el viernes después de enfermarse cuando regresó a su hogar en Dallas desde Washington DC, dijo su entrenador de atletismo de LSU, Dennis Shaver, al periódico Baton Rouge Advocate.

McDaniel fue seleccionado por los Broncos de Denver con la selección número 50 en el draft (selección de talentos) de la NFL de 1982.

Mourning the loss of letter winners Orlando McDaniel and Pearson Jordan. pic.twitter.com/XyJukMGMcG

— LSU Track & Field (@LSUTrackField) March 28, 2020