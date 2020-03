Ochoa Antich aseguró que no hay pruebas en acusaciones contra Maduro

marzo 30, 2020 - 3:51 pm

El dirigente político, Enrique Ochoa Antich, aseguró que no hay pruebas en las acusaciones de Estados Unidos contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, y otros funcionarios

“En esa acusación no hay pruebas de lo que se dice, se emiten unos señalamientos. Que si Maduro recibió un soborno de las Farc créase la verdad que estoy diciendo’ dice el fiscal. Yo la puedo creer como no”, expresó Ochoa Antich.

Sus declaraciones fueron emitidas en elprograma , Vladimir a la 1, transmitidos por Globovisión.

“Los gringos inventaron unas armas para llevar una guerra en Irak que costó 500.000 vidas. (…) De modo que a veces la política influyen en decisiones así de determinantes. Después dicen que salieron unos vuelos de Venezuela protegidos por unos militares y eso ha ocurrido 20, 30 y 40 años. Todos saben que la droga ha salido de Venezuela”, dijo.

Según el dirigente político, EE.UU debería acusar a Maduro ante la ONU y no que el caso lo lleve el Departamento de Justicia de ese país. “Si se denuncia a un país de ser narcoterrorista no es un asunto para que un fiscal del sur de New York lo atienda, llevarlo a las Naciones Unidas, presentar las pruebas y requerir que la ONU adopte las sanciones”.

Contra las sanciones y una intervención

El político cargó previamente contra las sanciones de EE.UU. “Creo que los problemas del país son antes de las sanciones aunque soy de los que está opuesto a las sanciones, me parece que agravan una situación preexistente que además son inaceptables, unilaterales, groseras que vulnera a los más pobres y necesitados no a los poderosos o a los gobernantes”.

Consideró que las sanciones pueden contribuir a que Maduro siga en el poder. “Yo creo que sí. Y si los extremistas asumen ese camino la única posibilidad de éxito que van a tener es una intervención gringa. Y además deberían decirlo con la claridad meridana con la que lo dice María Corina Machado, ella dice que quiere intervención y nada de diálogo o elecciones”.

Reiteró su rechazo a una posible intervención extranjera. “Yo me expresaré en contra, incluso saldré a defender al gobierno que haya en Venezuela incluso estando en contra de ese gobierno si intervienen los gringos. Creo que la patria va primero, ahora si no se toma ese camino el único que queda (…) es ir elecciones y si hay parlamentarias con Maduro hay que ir, y si hay regionales y municipales hay que ir”.

Gasolina

Durante la entrevista, Ochoa Antich rechazó la escasez de gasolina en Caracas y en el resto del país. “Me parece inaceptable que un país petrolero en estos tiempos de coronavirus no tenga garantizada la gasolina eso me parece inaceptable (…) El tema de la gasolina es una vergüenza en un país como el nuestro”.

“La producción de la gasolina empezó a caer muchísimo antes de las sanciones. Si mal no recuerdo las sanciones petroleras datan de 2018 y 2019. Ahora la caída de la producción petrolera paso de 3.300.000 en el 98, a 2.300.000 en 2016 y a 1.900.000 en 2018 y ese mismo año se importó el 40% de la gasolina”, acotó.

Coronavirus

Además también habló sobre la respuesta del Gobierno/ANC al coronavirus y aseguró que éste actúo de forma rápida y eficiente.

“Hemos tenido la suerte de que es un país con poca movilidad y quiero reconocer también que el gobierno reaccionó con rapidez, eficacia. Más allá que uno dude de algunas cifras pero creo que independientemente de esto se puede reconocer”, dijo.

“La depresión económica del país hace que la movilidad de los venezolanos y la movilidad extranjera de Venezuela. No por casualidad el coronavirus llegó primero a los países más desarrollados y con mayor movilidad”, añadió.

Además, aseguró ser opositor y que desea que Maduro se vaya pronto. “Este es el peor gobierno de la historia, lo digo para los amigos que creen que no soy opositor, yo quiero que Maduro se vaya ayer. Ahora me interesa es cómo se vaya y no quiero que se vaya con una invasión, con miles de muertos o a la fuerza. Quiero que sea a través de un proceso pacífico y electoral”.

