Naomi Osaka muestra su decepción tras postergación de los JJ.OO

marzo 28, 2020 - 7:49 pm

La dos veces campeona de Grand Slam y exnúmero uno del tenis femenino Naomi Osaka manifestó este sábado su decepción por la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio este año, pero apoya la decisión de posponer el evento para 2021.

La japonesa, de 22 años, señaló en Twitter que cree que el evento será mejor para el próximo año a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus.

«El deporte eventualmente nos unirá nuevamente y siempre estará ahí para nosotros, pero ese momento no es ahora», escribió.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el Comité Olímpico Internacional acordaron posponer los Juegos Olímpicos para el próximo año después que atletas de todo el mundo expresaran su preocupación por la situación que reinaría en julio, fecha prevista para la cita, ante la expansión de la pandemia.

«Todos saben cuánto significan las Olimpiadas para mí y lo orgullosa que estaré de participar por mi país de origen. Por supuesto, estoy decepcionada de que no suceda este año», apuntó Osaka.

Here’s where my brain has been in regards to @Tokyo2020 pic.twitter.com/RhMaCe6AlA

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) March 28, 2020