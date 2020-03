Nace el primer bebé sano de una mujer con coronavirus

marzo 25, 2020 - 9:25 am

Daniela nació este martes en perfecto estado de salud en un hospital de Cataluña. La madre, que dio positivo por coronavirus, daba a luz por cesárea inducida en el hospital Sant Pau de Barcelona. ⠀

La pequeña no tiene síntomas, aunque la vigilarán y la someterán por precaución a la prueba del #covid_19 en las próximas horas.⠀

Fuentes del hospital han explicado que la cesárea no estuvo motivada por el coronavirus sino por motivos obstétricos y que la madre, la bebé y el padre están juntos en una habitación aislada del resto de la planta.⠀

La mujer tiene sintomatología leve y si no hubiera sido por el parto no estaría ingresada. ¡Enhorabuena familia y bienvenida Daniela!

Noticia al Día/EFE