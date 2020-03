Murió el extécnico francés Michel Hidalgo, campeón de Eurocopa 1984

marzo 26, 2020 - 5:18 pm

El exseleccionador francés Michel Hidalgo, que ganó con los Bleus la Eurocopa 1984, falleció este jueves a los 87 años de edad, anunció la UNFP, el sindicato de futbolistas profesionales del país galo, que presidió en el pasado.

Enfermo desde hace varios años, Michel Hidalgo murió en su casa de Marsella, según explicó su familia a la radio France Info.

Como seleccionador de Francia, cargo que ocupó durante ocho años, ganó la Eurocopa 1984, derrotando en la final de París a España por 2-0, siendo el primer gran trofeo de los Bleus, con un centro del campo mágico, liderado por Michel Platini y completado por Alain Giresse, Jean Tigana y Luis Fernández.

Nacido en el norte de Francia, en Leffrinckoucke, Michel Hidalgo fue jugador de Mónaco, Reims y Le Havre. También destacó como entrenador del Olympique de Marsella a finales de los años 1980.

Pero su gran momento profesional fue como seleccionador de Francia, entre 1976 y 1984, todo un récord de longevidad en el cargo, donde consiguió además dejar huella con un estilo de juego ofensivo.

Antes del título en la Eurocopa de 1984, Hidalgo guió al equipo galo a la semifinal del Mundial de España-1982, donde su país cayó en Sevilla ante la República Federal Alemana.

Reconocimiento de Platini

El título en la Eurocopa de 1984 marcó a toda una generación de jugadores y aficionados. Fue la última gran alegría para la selección francesa, antes de los éxitos en los Mundiales de 1998 y 2018, y en la Eurocopa de 2000.

«Tengo personalmente el recuerdo de un hombre dulce, pedagogo y sinceramente humanista. Era ejemplar en su humanidad, uniendo el cuidado de un educador y el afecto de un padre. Me protegió con dulzura, me permitió desarrollarme en el terreno de juego y forma parte de esas personas que me permitieron convertirme en el jugador que fui», escribió Platini, tres veces Balón de Oro, en un comunicado transmitido a la AFP.

Platini fue precisamente el héroe de la Eurocopa de 1984.

«Michel, como seleccionador, llevó a la selección de Francia a la cima, apostando con determinación por el buen juego y permitiéndonos a todos expresar nuestras cualidades y nuestros talentos individuales», apuntó Platini.

«Michel Hidalgo dejó un legado considerado en la selección de Francia. Reconstruyó el fútbol francés a nivel internacional», sentenció.

Por su parte, Alain Giresse, otro de los integrantes de aquella mítica selección gala, dijo estar «muy triste» por la noticia.

«No me sorprendió. No estaba realmente enfermo, pero sabíamos que estaba en su final, perdido, sin vitalidad», explicó Giresse.

El actual seleccionador de Francia, Didier Deschamps, también rindió homenaje a la figura de Michel Hidalgo.

«Mi adolescencia, como la de muchos franceses de mi generación, estuvo marcada por las actuaciones brillantes de su selección francesa, desde la clasificación al Mundial 1978, que nuestro fútbol esperaba desde hacía doce años, hasta la victoria en la Eurocopa 1984», señaló en un comunicado Deschamps, que destacó que de su trato personal con Michel Hidalgo se quedará «con su bondad».

