Modelo venezolana tiene coronavirus: No se cómo explicarles lo horrible que ha sido

Llevo 10 días con este Coronavirus (Covid-19) en mi cuerpo y no se como explicarles lo horrible que ha sido, entre fiebre, tos, dolor en el pecho, fatiga, vomito, diarrea durante todo ese tiempo es fatal , muchos no se están tomando las cosas en serio, por eso hoy lo publico porque esto que está pasando es verdad y nos incumbe a todos , por favor te pido que tomes las precauciones y te cuides y cuides a los demás , hay personas que sufren de asma y problemas respiratorio, personas de la 3ra edad que no aguantaría esto, hoy soy yo, mañana podrías ser tú o algún familiar o amigo de corazón te pido QUÉDATE EN CASA vamos ayudarnos entre todos 🙏🏼🙁😭❤️ • • #quedateencasa #coronavirus #vamosacuidarnos