Mikel Arteta, DT del Arsenal, anunció que se recuperó del COVID-19

Mikel Arteta, director técnico del Arsenal, confirmó este jueves 26 de marzo que se recuperó totalmente del coronavirus, dos semanas después de que se anunciara su contagio.

Arteta fue el primer integrante de la Premier League en dar positivo por COVID-19 y al día siguiente el campeonato inglés suspendió todas las actividades.

El español explicó en el portal web del club ‘gunner’ que tuvo «tres o cuatro días que fueron difíciles, con un poco de fiebre y tos seca» además de que aseguró que ya se siente completamente bien.

