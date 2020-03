Mike Tyson vence a Muhammad Ali y se corona campeón del torneo virtual de boxeo

marzo 30, 2020 - 2:55 pm

Mike Tyson se impuso a Muhammad Ali en la final del Torneo Virtual de Leyendas de los pesos pesados de distintas épocas del boxeo.

Esta pelea tuvo la atención de millones de aficionados que han disfrutado de boxeo sin boxeo, donde el Más Malo el que derrotó al Más Grande.

Tyson ganó por decisión unánime de los jueces (111-114) este evento ideado por los organizadores de la Súper Serie Mundial de Boxeo, que se ha visto imposibilitada de efectuar su cartelera real planeada para el 21 de marzo.

Ali, para muchos el mejor pesado en la historia del deporte, tiró a la lona a Tyson en el primer asalto y estuvo cerca de ganar por KO. Pero pero Mike se recuperó y fue conquistando terreno de con el correr de los rounds.

De hecho, Tyson le propinó un par de conteos a Ali, que apelaba a sus movimientos para intentar estrategias que frustraran a su oponente.

En la instancia de semifinales, Mike batió a George Foreman, mientras que Muhammad venció a Sonny Liston.

Con su triunfo en la Arena Metro Manila de Filipinas, Iron Mike se convierte en el nuevo rey del peso pesado del torneo virtual. Mike Tyson (50-6 con44 nocauts) y Muhammad Ali (56-5 con 37 victorias por la vía rápida) nunca se enfrentaron en su carrera al ser de dos épocas distintas.



🔥 The eBaddest Man on the Planet! 💪

🍿 @miketyson drops @MuhammadAli twice en route to a UD #eWBSS victory! 🙌#AliTyson 🏆 #eAliTrophy pic.twitter.com/mxKMJNjqNK

— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) March 29, 2020