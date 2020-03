Mike Trout hizo un tiro de golf impresionante desde el segundo piso de su casa

marzo 26, 2020 - 8:59 am

Mike Trout aprovecha al máximo su tiempo libre por el brote del coronavirus al jugar golf en su propia casa.

El jugador de los Angelinos de Los Ángeles hizo un impresionante golpe desde el balcón de su hogar, donde se mantiene aislado por la cuarentena del Covid-19.

Trout, quien tiene uno de los swings más temibles de la Gran Carpa, logró un hoyo en uno al mejor estilo de Tiger Woods tras un tiro perfecto desde el segundo piso hacia un vaso plástico en la planta baja.

Mike celebró su hazaña como lo hace en las Grandes Ligas cuando conecta un jonrón, levantando las manos con una gran sonrisa en su boca.

El pelotero, de 28 años difundió por su cuenta de Instagram su truco, que recibió mucha interacción por parte de sus fans con 215 mil reproducciones y más de mil comentarios.

El astro de la MLB, que es un deportista nato, había destruido una pelota de golf en un campo de prácticas a principio de este mes.

Mike Trout está practicando golf para mantenerse en forma de cara a la temporada 2020 de Grandes Ligas. El tres veces MVP de la Liga Americana bateó .291 con 45 jonrones, 104 carreras impulsadas y un OPS de 1.083 durante la última campaña.

