Los 7 apagones de marzo generaron temor en la población

Marzo, el mes de los apagones debido a la situación vivida en el mismo periodo, pero en el 2019, dejó durante su transcurso siete fallas que alertaron a la población

Los apagones continuaron su curso en el mes de marzo, mes en el que se cumplió el primer año de los 3 apagones más largos que ha vivido Venezuela en su historia contemporánea.

A continuación, y a detalle, cada una de las fallas presentadas durante el periodo, antecedido por 15 apagones, enero con nueve apagones, y seis en febrero.

Jueves, 5 de marzo

Desde tempranas horas de la mañana del jueves 5 de marzo, Día Mundial de la Eficiencia Energética; diferentes usuarios de la red social Twitter denuncian apagones en diferentes regiones de la capital, tales como La Florida, Bello Monte, La Castellana, Plaza Venezuela, Chacaíto, Sabana Grande, Av. Casanova, Av. Caurimare, Los Caobos, La Campiña y El Rosal.

A pocos días de conmemorar el apagón masivo que duró más de cinco días y que afectó a gran parte del país el pasado 7 de marzo del año 2019; aumentó la tensión por parte de la población venezolana ante la posibilidad de revivir aquel suceso.

De acuerdo con la información publicada por la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec en Twitter, la falla se originó por una “avería en el cable de transmisión” en horas de la mañana de ese jueves. Corpoelec precisó que la falla en la capital se registró en al menos 16 sectores.

Viernes, 6 de marzo

En Guanare, capital de Portuguesa, la falla fue partir de las 9 de la mañana hasta las 10 y 30. Mérida llevaba más de 16 horas sin electricidad. Entre los sectores afectados estuvieron la urbanización La Linda y El Vigía. En Rubio, estado Táchira y Alto Barinas, tampoco desde las 9 de la mañana. Parte de Caracas y Carabobo también se unieron a la falla.

Domingo, 8 de marzo

El domingo 8 de marzo, un día después de cumplirse un año del primer apagón más largo de Venezuela, dos bajones precedieron a la interrupción del servicio eléctrico en Zulia. Los municipios afectados por el apagón en el Zulia fueron Maracaibo y San Francisco, así como parte de la Costa Oriental del Lago.

Aproximadamente a la 1:58 se produjo una gran fluctuación que posteriormente generó un apagón en toda la región, que presuntamente ocurrió luego que explotara y originara un conato de incendio en el ATX3 400/230 KV, por lo que seguidamente un equipo técnico realizó una maniobra que desconectó el servicio en las líneas No.1 ,2 y 3 Yaracuy – Tablazo a 400 KV para despejar al Tablazo.

El bajón de electricidad también fue reportado en el centro del país, tanto en Aragua como en Valencia, estado Carabobo, Barinas, Lara, Mérida, Trujillo y Táchira.

Jueves, 12 de marzo

Un nuevo apagón afectó al Zulia en menos de cinco días. A las 12:23 de la tarde del jueves 12 de marzo, la entidad se quedó sin servicio eléctrico en lo que Corpoelec catalogó como «un evento en el SEN en el estado Zulia».

Maracaibo, San Francisco, Machiques, La Cañada, Jesús Enrique Lossada, Almirante Padilla y Santa Rita fueron parte de los municipios afectados.

En el caso de la capital zuliana, Maracaibo, la afectación la golpeó casi en su totalidad, similar situación se presentó en San Francisco, los dos municipios que concentran más de la mitad de la población zuliana.

En un tuit publicado a las 2:00 pm, Corpoelec Zulia indicó que personal de esta empresa «se encuentra recuperando el servicio eléctrico progresivamente». Ese día Nicolás Maduro anunció la prohibición de vuelos desde Europa y Colombia por coronavirus

Viernes, 13 de marzo

Algunas zonas del oeste del Área Metropolitana de Caracas se unieron a la ola de apagones el viernes 13 de marzo, desde las 2:55 de la tarde. La Vega, El Paraíso, San Martín, La Paz, La Yaguara, Artigas, Montalbán y Vista Alegre son algunos de los lugares sin electricidad.

La falla eléctrica dejó inoperativos los Sistemas 1 y 2 de Hidrocentro, lo que afectó el suministro de agua en los estados Aragua y Carabobo.

Miércoles 25 de marzo

Barinas, Falcón, Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia, sufrieron un nuevo apagón durante la noche del miércoles, 25 de marzo desde las 7:17 de la noche el cual finalizó a las 7:57 PM

El internet también resultó afectado por la crisis eléctrica, cuando los venezolanos optan por este medio para entretenerse durante la cuarentena decretada por el Gobierno para evitar el contagio de coronavirus.

Jueves 26 de marzo

En menos de 24 horas del anterior apagón uno nuevo se registró a las 2:21 AM a 5:20 AM en los estados Barinas, Falcón, Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia. Debido a la falla eléctrica, habitantes de las seis regiones mencionadas, sufrieron una caída de la conexión, actualmente colapsada por alto consumo ya que es el principal tubo de escape de los venezolanos o de cualquier persona en el mundo para entretenerse durante la cuarentena.

Desde el estado Táchira reportaron que la energía fue restituida casi 7 horas después, es decir, a las 9:23 AM. Por otro lado, desde los llanos venezolanos, en el estado Barinas denunciaron que desde las 2:00 AM hasta las 4:30 AM de este jueves, 26 de marzo, hubo al menos 5 bajones con apagones momentáneos. Estas fallas provocaron que algunos sectores se quedaran sin electricidad desde las 7:00 AM.

Hasta la fecha, en lo que va de año, se han registrado 22 apagones justo cuando inicia abril, otro mes recordado por la aplicación de racionamientos en que continúan en el 2020.

