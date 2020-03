Maduro: La Operación Tun Tun le llegará a todos los terroristas, violentos y conspiradores

marzo 30, 2020 - 9:29 pm

El presidente de la República, Nicolas Maduro, dijo que la Operación Tun Tun les va a llegar a todos los conspiradores y terroristas por planear ataques golpistas.

«¿No quieren oír? ¿no quieren ver la realidad? ¿mantienen sus planes miserables de ataques golpistas? no se quejen después porque salen a llorar por las redes sociales cuando la justicia les llega, y la justicia les va a llegar a todos… No me gusta hablar por hablar, solo digo hoy, 29 de marzo, a las 7 y 20 minutos de la noche, la justicia le va a llegar a todos los terroristas, a todos los violentos, a todos los conspiradores y a todos los complotados», subrayó el Mandatario nacional.

«Hasta a ti que me ves, te va a llegar, crees que no te va a llegar, a ti te va a llegar la justicia cuando te toquen tun tn. No te pongas a llorar por las redes sociales…», dijo el Jefe de Estado en televisión, sin embargo, no mencionó a alguien en específico.

Recientemente, el mayor general del Ejército (r), Cliver Alcalá Cordones, desde Colombia, develó un plan que dirigía para dar un golpe de Estado en Venezuela y producir un cambio de gobierno. El objetivo previsto fracasó cuando en la carretera de Barranquilla-Riohacha fue incautado un arsenal de armas que pretendía ser ingresado al país por estado Zulia, según el mismo Alcalá Cordones. El armamento sería utilizado para la intentona.

Alcalá Coordones responsabilizó a Juan Guaidó, Jefe del Parlamento venezolano, JJRedón y a otras personas, quienes, según el militar retirado, le habrían firmado un documento avalando la Operación en contra de Maduro.

El mismo día que Alcalá Cordones develó el plan, horas antes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó de «narcoterrorismo» al presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Maikel Moreno, Tareck El Aissami y otros funcionarios de gobierno y allegados como Alcalá Cordones.

Ayer, domingo, durante una entrevista, Juan Guaidó dijo que desconocía los planes de Cliver Alcalá Cordones y que no firmó ningún documento. Sin embargo, destacó que si sabía del descontento que había dentro de las filas militares del país por la situación del país.

Habla de paz y dice que viene la Furia Bolivariana y la Operación Tún Tún pic.twitter.com/brle9JGviM — Sergio Novelli (@SergioNovelli) March 31, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día