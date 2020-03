Le tocó el turno a las farmacias: zulianos hacen largas colas para comprar medicamentos

marzo 27, 2020 - 12:44 pm

Hacer colas en los supermecados para comprar alimentos, colas en las estaciones de servicio para surtir gasolina y colas para abordar el transporte público no doblegó a los zulianos quienes han logrado salir airosos de esas grandes hazañas.

Ahora, el marabino asume un nuevo reto, hacer largas colas en las farmacias para poder comprar medicamentos.

Con la llegada de la pandemia del coronavirus, la atención de la gente se volcó hacía la adquisición de insumos médicos como el alcohol, tapabocas, antibacteriales, toallitas húmedas, además de medicamentos como el acetaminofen y paracetamol para protegerse de la mortal infección, pero abarrotando las farmacias desde tempranas horas.

LEA TAMBIÉN: La tela de los uniformes de Grandes Ligas se usará para hacer tapabocas y batas

Los dueños y encargados de farmacias aseguran que hay problemas con el suministro ante la alta demanda, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que les faciliten los mecanismos para mejorar sus inventarios.

Numan González, quien se encontraba en la cola de una farmacia, manifestó que es frustrante hacer una larga cola y no conseguir el remedio que se busca. «Hacer una cola de dos horas y llegar al mostrador para que te digan que el medicamento que buscas no está, te crea una rabia incontrolable y más si estás en una emergencia».

Lucía Morales también se quejó no solo por la larga cola que se tiene que calar sino por por los altos precios de los medicamentos e insumos. «Esto es una locura. No es posible que estando en medio de una pandemia nos torturen aumentando los precios en medicinas y en cosas tan básicas como es el alcohol o un tapabocas. Creo que los gobernantes deben poner un alto a quienes juegan no solo con el hambre del pueblo sino con la vida misma», denunció.

El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, anunció el miércoles 26 de marzo, desde el laboratorio SM Pharma en Maracaibo que están distribuyendo alcohol y antibacterial tanto en el Zulia como en otros estados del país, además de Ácido Fólico, Acetaminofen (malestar general), Azitromicina (antibiótico para afecciones pulmonares) para garantizar el acceso a los medicamentos.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ernestina García/Noticia al Día