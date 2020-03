Lasso se hace tendencia con el estreno de su nuevo tema Kamikaze

marzo 27, 2020 - 8:47 am

Este viernes el artista venezolano Andrés Vicente Lasso hizo el lanzamiento oficial de su nuevo tema Kamikaze a través de todas las plataformas digitales.

«La gravedad me hace volar, no hay vuelta atrás, KAMIKAZE, si voy a morir o sobrevivir tú me dirás», son algunas de las estrofas de este nuevo tema con el que Lasso aspira a conquistar a su público.

En su cuenta de Twitter reveló que todas las canciones de este disco están escritas para la misma persona.

Noticia al Día/NMS