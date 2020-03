Las tristezas de Ninel Conde, «todo se lo dejo al altísimo»,dice

marzo 31, 2020 - 11:44 am

Ninel Conde, actriz y cantante mexicana en sus 44 años muestra una decantada belleza. Es lo que llamamos «un cuerpazo», pero, también deben contar los sentimientos. Ninel ha pasado momentos difíciles: tres divorcios y pérdida de la custodia de su hija, así como también la muerte de su progenitora por cáncer.

Hoy en su cuenta de IG, Ninel nos expone sus tristezas, pero, también su fortaleza.

La actriz señala: «Extrañando muchas cosas como todos ustedes, extrañado a mis hijos, a la persona que me ha cambiado la vida y me ha bendecido tanto en estos últimos días… Quien me hubiera dicho que tendría horario para poder hablar con mi bebé no se lo creería .. todo se lo dejo al altísimo .. El pagará a cada uno conforme a sus actos . Te amo hija… te amo hijo… esto también pasará»

Por supuesto llueven los mensajes de apoyo a Ninel, la bella e impactante Ninel.