Las payasitas Nifu Nifa dejaron la peluca

Recordemos un poco de nuestra infancia con esta agrupación llamada “Payasitas Nifu Nifa” y su pegajoso tema Ki Ki Kí – Co Co Có

Las Payasitas Nifu Nifa es un grupo artístico de entretenimiento infantil que fue fundado el 27 de septiembre de 1984 en Caracas, Venezuela por la licenciada en Psicopedagogía Gianna María Lodi Ibarra y su esposo Roberto Gutiérrez Brito.

Esta empresa comenzó como un proyecto familiar siendo la encargada de la parte artística Gianna Lodi, la producción por Roberto Gutiérrez Brito, las coreografías por Cristina Gutiérrez y los vestuarios confeccionados por Carmen Brito de Gutiérrez.

Se iniciaron como una agrupación de recreación en las fiestas infantiles de la ciudad de Caracas y ofrecían sus servicios para que celebraciones de cumpleaños, bautizos y primeras comuniones contaran con un grupo de muchachas, estudiantes de bachillerato y universitarias; que presentaban juegos, canciones y dinámicas dirigidas tácticamente a las edades de los niños asistentes.

Durante sus primeros años (1984-1986) el Mundo Infantil Nifu Nifa se caracterizó por presentarse en fiestas infantiles en la ciudad de Caracas y su Zona Metropolitana, con rutinas bien diferenciadoras que le imprimían a las fiestas de las Payasitas Nifu Nifa, un sello particular que fue muy pronto identificado por diferentes corporaciones, empresas y clubes sociales, quienes empezaron a contratar los servicios de Las Payasitas para sus eventos.

Ya para el año 1986, Nifu Nifa contaba la capacidad instalada para realizar cinco presentaciones a la vez y es cuando se expanden hacia ciudades del interior del país. Es así como Las Payasitas comienzan a ser contactadas por diferentes fundaciones, gobernaciones, alcaldías y clubes sociales para presentarse en ferias, galas, kermesses y eventos de la más diversa índole.

Para el año 1987, las Payasitas Nifu Nifa ya se habían presentado en los más prestigiosos escenarios sociales de Venezuela: Caracas Country Club, Club Campestre Los Cortijos, Caracas Sport Club, Caracas Theather Club, Club Líbano, Hogar Canario Venezolano, Hermandad Gallega de Venezuela, Centro Asturiano de Caracas, Valle Arriba Golf Club, La Lagunita Country Club, Centro Portugués, Playa Grande

Es entonces, cuando se presentan por primera vez en televisión nacional a través de Venevisión. Fue en el programa «Complicidades», una revista matutina animada por Maite Delgado, Viviana Gibelli y Raquel Lares. Para el verano de 1987, Complicidades era uno de los programas más vistos de la televisión venezolana y las Payasitas Nifu Nifa se convirtieron en el éxito de la temporada infantil vacacional.

En sus 34 años ininterrumpidos realizan 25 producciones discográficas, de las cuales podemos mencionar: Ki Ki Kí – Co Co Có/ Sana, Sana, Colita De Rana/ Regálame Tu Foto/ Hula-Fá/ Don Pepito/ Vamos A Dormir/ Alibombo/ Súper Disco Chino/ Cumpleaños/ En Un Bosque De La China/ Ilarié/ Mi Burrito Sabanero (Navidad), entre otras, algunas de ellas premiadas con disco de oro y platino, obteniendo en Venezuela los premios: Ronda y Meridiano de Oro, como mejor disco infantil del año, además de espectáculos multitudinarios alrededor del mundo junto a Disney World On Ice, y alcanzando reconocimiento internacional tras conquistar escenarios como el American Airlines Arena, en el que animaron las noches latinas del Ringling Bros. and Barnum & Bailey, el circo más importante mundo.

Son igualmente, las pioneras en los programas de radio infantiles en la radio FM en Venezuela, porque tal como quedó escrito en la Historia de la Radio en Venezuela, en el año 1988, el programa «Mundo Infantil Nifu Nifa» fue el primer programa a ser transmitido al aire en frecuencia FM en Caracas, a través del Circuito Unión Radio, en su emisora La Mega Estación 107.3 FM.

Igualmente, su trayectoria cuenta con la participación en numerosos eventos, espectáculos, programas de televisión y presentaciones como artistas locales de espectáculos de Walt Disney World on Ice en Venezuela (1988), en el Teletón 20-30 de Panamá y en el Carnaval de Miami, Festival de Independencia de Venezuela y otros espectáculos nacionales e internacionales.

Actualmente Gianna Lodi directora general de la agrupación de entretenimiento infantil, conocida como “Las Payasitas Nifu Nifa”, se encuentra residenciada en Miami-Florida y aclaró a los diferentes medios de comunicación en una entrevista realizada en el año 2019 que no existe actualmente ninguna persona que esté autorizada en el uso de la marca que fue creada hace 35 años.

“Hay una agrupación que dice ser la pionera de nuestra marca y la verdad es que esta es una situación lamentable que queremos sepan ya está siendo tratada por nuestros abogados, porque somos las únicas Nifu Nifa a nivel mundial”, revela Gianna.

La aclaratoria surge luego que hace algunas semanas, las integrantes de las “Payasitas Nifu Nifa Venezuela”, aseguran que son las pioneras y a su vez admitieran que están conscientes de lo que está pasando, “pero lo importante es decirles que Nifu Nifa, está al margen de la legalidad, nosotras no estamos haciendo nada de manera ilegal ni con la intención de dañar a alguien. Que chévere que tenemos una agrupación Nifu Nifa en Miami y ellas también tienen que sentirse orgullosas de nosotras”, apuntó la agrupación.

Gianna Lodi cuenta con una amplia trayectoria artística como creadora y directora global de la agrupación infantil más importante de Latino América “Las Payasitas Nifu Nifa”. Como Psicopedagoga de profesión busca trabajar de la mano de padres, educadores, y organizaciones públicas y privadas con la meta de proteger la infancia, con el slogan “La inocencia no pasa de moda”

