La tela de los uniformes de Grandes Ligas se usará para hacer tapabocas y batas

marzo 27, 2020 - 11:08 am

La tela con la que se fabrican los uniformes de Grandes Ligas estará al frente de la batalla contra el coronavirus.

En un esfuerzo por ayudar a mitigar la escasez nacional de material protector médico que se ha convertido en un asunto clave para los trabajadores de la salud y el personal de primeros auxilios batallando contra la pandemia de COVID-19, Fanatics, la compañía que hace los uniformes oficiales de Major League Baseball, está tomando telas utilizadas típicamente en la creación de los jerseys de MLB para fabricar máscaras y batas médicas. MLB y Fanatics están asumiendo todos los costos asociados con dicha iniciativa.

“Esperamos que esto pueda jugar un rol en este esfuerzo comunitario para ayudar durante esta complicada situación”, dijo Rob Manfred, Comisionado de MLB, en un comunicado.

Fanatics ha suspendido temporalmente la elaboración de camisetas, utilizando su planta de 360,000 pies cuadrados en Easton, Pensilvania, para crear un millón de máscaras y batas. El plan es producir dichos artículos mientras haya necesidad de hacerlo. Ya se comenzaron a distribuir estos equipamientos médicos a lo largo del estado de Pensilvania, para luego pasar a Nueva Jersey y Nueva York, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos.

Las primeras máscaras y batas se hicieron de camisetas de los Filis y Yankees, y pueden verse las tradicionales rayas de ambos uniformes. A medida que se expanda la producción y distribución, se utilizará material de otras camisetas.

De acuerdo con un estimado del Departamento de Salud y Servicios Humanos, se necesitarán 3.5 billones de máscaras solamente en los Estados Unidos en la lucha contra la pandemia. La falta de artículos protectores se ha convertido en una situación delicada en el país, lo que llevó a Fanatics a explorar la posibilidad de utilizar las instalaciones de la compañía para ayudar.

Michael Rubin, el principal propietario de Fanatics, trabajó inicialmente con el gobernador de Pensilvania, Tom Wolfe, y el fiscal general del estado, Josh Shapiro, para diseñar un plan de distribución. Luego buscaron la opinión y la asistencia de Manfred, a quien le encantó la idea.

“Estoy orgulloso”, dijo Manfred, “de que Major League Baseball pueda trabajar junto a Fanatics para apoyar a los valientes trabajadores de la salud y personal de primeros auxilios que están en el frente de batalla ayudando a los pacientes con COVID-19. Ellos son los verdaderos héroes”.

Anunciado en lo que hubiese sido el Día Inaugural, este esfuerzo es una demostración del impacto que el deporte puede tener en medio de la crisis del COVID-19, incluso sin que haya juegos.

We’re proud to partner with @MLB to support emergency personnel who are fighting against COVID-19 and face a need for masks and hospital gowns. We're utilizing our manufacturing plant in Easton, PA to make masks and gowns out of the same jersey fabric that the players wear pic.twitter.com/5jEg1B2iUa

— Fanatics (@Fanatics) March 26, 2020