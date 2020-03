La pandemia del coronavirus obliga a adaptarse al Mundial de MotoGP

marzo 25, 2020 - 10:58 am

Calendario de la temporada 2020, impacto económico en los equipos, desarrollo de las motos, consecuencias para el próximo año… La pandemia del nuevo coronavirus obliga a adaptarse al Mundial de MotoGP.

Un calendario ampliado, pero aún incierto

Dorna, empresa promotora del Mundial de Motociclismo, anticipó los efectos del COVID-19 al anular (Catar) o posponer (Tailandia, Américas y Argentina) sus cuatro primeros grandes premios de la temporada. El campeonato ya ha sido ampliado del 15 al 29 de noviembre y la temporada acabará no con uno, sino con dos bloques agotadores de tres carreras en tres semanas en cada uno, con un fin de semana de descanso entre ambos.

«Físicamente, podemos aguantarlo todo, pero mentalmente, será un desafío para todo el mundo», aseguró el español Joan Mir, piloto de Suzuki.

Por ahora se mantienen los grandes premios de mayo (España, Francia e Italia), pero su disputa en las fechas programadas es una incógnita… Si es necesario, podrían disputarse durante el periodo de la pausa estival (13 de julio-2 de agosto) o incluso la temporada podría prolongarse aún más, dentro de los límites que impone la logística, los husos horarios y la climatología.

Ingresos a la baja para los equipos

Si Carmelo Ezpeleta, patrón de Dorna, tiene «por objetivo mantener el máximo de carreras» es sobre todo porque «si no hay grandes premios no habrá ingresos relacionados con los patrocinadores y las primas», explica a la AFP Hervé Poncharal, jefe del equipo francés Tech3, satélite de KTM en MotoGP y Moto3.

«La puerta cerrada, económicamente, es insostenible. Necesitamos los ingresos (de las taquillas)», estima. «Si el calendario se reduce, hará falta negociar con nuestros patrocinadores y nuestros suministradores, porque perderíamos ingresos, aunque los viajes nos cuesten más baratos», añade Johan Stigefelt, director del equipo SRT, satélite de Yamaha en MotoGP y también presente en Moto2 y Moto3.

Sin plazo adicional para desarrollar las motos

El reglamento de la categoría de MotoGP prevé que los constructores no mejoren sus motores durante el transcurso del campeonato y que los equipos no utilicen más de dos chasis diferentes por piloto. La homologación debería haberse llevado a cabo la víspera de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Catar, el primero programado esta temporada, pero ya no fue posible. «Por razones de igualdad y justicia», organizadores, constructores y equipos acordaron el lunes que una «homologación (sea) realizada a distancia y digitalmente en cuanto sea posible».

Al contrario que la Fórmula 1, que avanzó a marzo-abril la tradicional pausa de agosto, en la que las fábricas se cierran, MotoGP nunca se ha planteado «un periodo de cierre obligatorio». «El desarrollo de cualquier otra parte de las motocicletas no sometida a la homologación puede continuar, como cada temporada», precisó la organización.

Consecuencias para 2021

Mientras la Fórmula 1 estuvo obligada, como medida para economizar, a aplazar un año el ‘big band’ reglamentario programado para 2021 con monoplazas completamente rediseñados, ¿MotoGP tomará medidas similares? No se ha realizado ningún anuncio al respecto, pero Poncharal destaca que «el mantenimiento de los reglamentos técnicos de 2020 o la organización de menos carreras» permitiría reducir costes de cara al año próximo.

«Si corremos tarde este año, quizá hasta finales de diciembre, esto significa que tendríamos menos tiempo que lo habitual entre la temporada 2020 y la de 2021», constata también Stigefelt. «En el plano técnico, esto podría complicar la preparación para los constructores», concluye el sueco.

Agencias