La Liga Diamante aplaza las reuniones de Estocolmo, Nápoles y Rabat

Las reuniones de atletismo de Estocolmo, Nápoles y Rabat, del circuito de la Liga Diamante y previstas todas ellas en mayo, quedaron aplazadas por la pandemia del coronavirus, anunciaron sus organizadores este viernes 27 de marzo.

La cita de la capital sueca debía tener lugar el 24 de mayo, la de Nápoles (Italia, en lugar de la habitual en Roma) el 28 de mayo y la de la capital marroquí el 31 de mayo. No se comunicó ninguna posible fecha alternativa para su disputa.

«Se tomó la decisión tras consultar con las partes. La expansión del COVID-19, la posible prolongación de las restricciones para los desplazamientos internacionales y sobre todo las cuestiones sobre la salud de los deportistas hacen imposible que tengan lugar las competiciones como estaba previsto», destacan los organizadores en un comunicado.

