Jugadores de los Piratas de Pittsburg donaron 400 pizzas

marzo 23, 2020 - 9:26 pm

Poco después de que se suspendieron los Entrenamientos de Primavera hace dos semanas, los jugadores de los Piratas iniciaron un grupo de texto con bastantes ideas. Querían brindarles su apoyo a los empleados de hospitales que han estado agobiados y agotados por la pandemia del coronavirus.

Querían mantener a flote los negocios locales que podrían verse impactados por los cierres y el distanciamiento social. Querían ayudar a la ciudad de Pittsburgh, aunque no estuvieran allí.

Eso resultó en el plan que fue ejecutado este lunes 23 de marzo. Los jugadores de los Piratas compraron más de 400 pizzas junto a pasta de Slice on Broadway y Pizzeria Davide que se entregaron a la hora del almuerzo, con la ayuda de empleados del equipo, a los que trabajan en el Hospital General Allegheny.

“Aunque no estemos en Pittsburgh ni tenemos la oportunidad de jugar frente a nuestros aficionados, queríamos ayudar a la ciudad que se ha convertido en un segundo hogar para todos nosotros y que nos ha tratado muy bien”, expresó el representante de los jugadores del club, Jameson Taillon.

“Estamos conscientes de que los negocios locales también fueron impactados por lo que ha sucedido”, agregó Taillon. “Obviamente, los hospitales y los que trabajan frente a frente están dando horas extras, trabajo extra y se están exponiendo a todo.

“Pensábamos que esto era una manera de ayudar. Dos pájaros de un tiro. Podemos ayudar a los restaurantes locales. Podemos ayudar a los hospitales, a los trabajadores y podemos demostrar nuestro agradecimiento”.

The @Pirates players thought to support a couple local businesses and show appreciation to our healthcare workers in this time of crisis. Stay safe!!! 🤟🏻🤟🏻 pic.twitter.com/2cWxHZ18JL

— Trevor Williams (@MeLlamoTrevor) March 23, 2020