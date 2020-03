J.R. Smith, jugador de la NBA, explota con todo contra Trump

marzo 30, 2020 - 10:39 am

J. R. Smith, jugador de la NBA, no tuvo pelos en la lengua para criticar duramente por las redes sociales al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a sus acciones durante la pandemia del coronavirus.

El ex jugador de los Cleveland Cavaliers utilizó su cuenta de Twitter para estallar contra Trump después de que el mandatario estadounidense publicara un mensaje en Twitter exigiendo a los medios de comunicación que no transmitieran informaciones erróneas o inventadas.

«Cállate y haz algo, maldito payaso!», indicó el escolta de 34 años, que fue campeón de la NBA en 2016 con los Cavs.

One of the reasons that Fake News has become so prevalent & far reaching is the fact that corrupt “journalists” base their stories on SOURCES that they make up in order to totally distort a narrative or story. When you see, “five sources say”, don’t believe the story, it is….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2020