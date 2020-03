Internet colapsa ante millones queriéndonos abrazar sin tocarnos

marzo 25, 2020 - 3:35 pm

Mientras estoy en cuarentena por el coronavirus, busco la señal que me una a tu corazón

Estos días de confinamiento voluntario y obligatorio ante la pandemia del coronavirus o COVID-19, millones de personas en sus casas buscan que hacer y uno de las principales herramientas para su entretenimiento es instalarse frente a un computador o usar los datos de sus teléfonos inteligentes para distraerse.

Esto a hecho que el Internet colapse y presente continuas fallas en el servicio y no es para menos, tantas personas al mismo tiempo y a todas horas pegadas a éste queriendo abrazar a sus familiares en la distancia lo ha hecho vulnerable.

Venezuela no es la excepción, anteriormente solo en los ratos de ocio o descanso la gente se conectaba con libertad, igual el servicio era lenta, pero a 10 días de cuarentena la falla se ha hecho más frecuente imposibilitando a los internautas distraerse sin pasar molestias ante la lentitud de la navegación, las constantes caídas de las páginas y hasta el dificultar hacer una videollamada, descargas imágenes y audios, con los que puedan conectarse con sus seres queridos.

Los testimonios sobran, hay quienes para trabajar están usando los datos de sus celulares, ante las fallas de las operadoras venezolanas (ABBA de CANTV, Digitel, Movistar y muy al final Movilnet, que parece inexistente), pero esto no garantiza que puedan hacerlo con tranquilidad.

«El ABBA se cae demasiado y cada media hora tengo que apagar u encender el módem para que inicie no obstante a la hora de mi guardia trato de restringir un poco el tráfico en mi casa de no ver Netflix u otras páginas que sean pesadas». «Pero igual, no puedo quitarles la distracción a los demás porque no hay ni señal de cable», afirma la periodista Hannabelle Urdaneta.

«En mi caso, es mi dilema. Estoy haciendo las guardias con mis datos para no dejar caer el periódico porque los BAM, ni el Internet de nuestras casas rueda. Tengo tres compañeros de deportes de guardia en estos momento y estan paralizados sin internet. Soy la única que ha podido actualizar la fuente por mi saldo», advierte la periodista de deportes Freydalí Pimentel.

Solo la paciencia se apodera de las personas, ante las pocas opciones, ya muchos han limpiado demás sus hogares, el servicio de cable no llega a todos lados y no todos tienen una antena DirecTV que les permita disfrutar de una programación diferente.

Las opciones de leer un libro, están presentes, pero a la hora de querer saber de sus familiares queridos, alejados por la crisis en el país o sencillamente por el confinamiento colectivo, la única manera es a través de Internet y cada una de las aplicaciones que ofrece para ese contacto a través de una ventana mágica y única que permite unir los corazones, sin contagiarse del letal Covid-19.

Venezuela sin Megas

Un informe del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), capítulo Venezuela, publicado en febrero de 2018, reflejó que el país petrolero tiene el peor ecosistema de conectividad digital de América Latina. En promedio, según los datos de la investigación, los venezolanos navegan a 1,61 megabits por segundo (Mbps) en la Banda Ancha fija (BAF), la cifra más baja de la región.

La medición, realizada por Ipys Venezuela y el laboratorio de datos de internet MLAB, se logró a partir de más de 6 mil pruebas de velocidad en Internet en los 23 estados del país.

En Latinoamérica al finalizar el 2017 el promedio de velocidad de navegación era 5,6 Mbps. Por otra parte, Singapur es el país con la conexión a Internet más rápida del planeta. Su velocidad promedio es de 60.39 Mbps. Es decir que se necesitan apenas 11 minutos y 18 segundos para descargar una película de 5GB, revela un análisis realizado por la empresa británica Cable.

Mientras tanto, en Venezuela 3 de cada 10 usuarios se conectan a Internet con velocidades de hasta 256 kilobit por segundo (Kbps), condiciones que no son aceptables según estándares internacionales, alertó Ipys en su estudio.

Redes móviles

Los sistemas de telefonía móvil tampoco escaparon de la precariedad que persigue a los servicios públicos en Venezuela. El promedio de conexión de este apartado se ubicó en 2,3 Mbps, de acuerdo con los datos de Ipys. Muy lejano a los 12,41% que goza el servicio en Costa Rica.

Las cifras del Observatorio de los Servicios Públicos apuntan a que 43,3 % de los usuarios de teléfonos inteligentes sufrieron fallas de señal todos los días de la semana. Maracaibo (49,7 %), una vez más, apareció por encima en el ranking.

Me pongo a ver un montón de gente con fallas , sin servicio de internet , Yo me pego un tiro si se me daña el internet de mi casa. — No Tengo Nombre (@Meister1508) March 25, 2020

El capitalismo es un sistema humano que tiene fallas. Y nadie estaba preparado para esto. Pero gracias a él aun tienes supermercados y farmacias llenas (línea de producción y distribución). Puedes hacer transacciones bancarias, utilizar Internet, ver Netflix o pedir delivery, etc https://t.co/88OCMQi69P — María Alejandra (@AlejandraIriza) March 23, 2020

Querido @MxMegacable en este tiempo de aislamiento, lo mínimo que podrían hacer es PROVEER UN MEJOR SERVICIO PARA QUE NO HAYA FALLAS DIARIAS. Habemos quienes dependemos del internet para trabajar y con su servicio intermitente es imposible hacerlo. — carmen aranda 🇲🇽 (@karmaranda) March 25, 2020

#Barinas Fallas de Internet y fuera de servicio canales locales y nacionales en comunidadeshttps://t.co/HhQirFQZ0j — NotiPiedritas (@afraniopiedrita) March 25, 2020

