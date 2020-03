IndyCar se ‘cambia’, por ahora, a las carreras virtuales

marzo 27, 2020 - 8:22 pm

El primer evento virtual iRacing de la IndyCar iniciará el sábado con 25 participantes ante la expectativa del regreso de la competición, aplazada por el coronavirus.

Como el resto de los deportes, el automovilismo norteamericano decidió pasarse a la realidad virtual y organizar eventos para entretener a sus fanáticos.

St. Petersburg, Florida, iba a ser la primera parada del Indy con una carrera por las calles de la ciudad, pero luego de muchas idas y venidas, fue aplazada.

Tune in tomorrow for the American Red Cross Grand Prix at Watkins Glen. Streaming LIVE at 4pm ET on https://t.co/wi46BJCrb3#INDYCAR // #INDYCARChallenge // @iRacing // @WGI pic.twitter.com/G7hYVpXeMd

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 27, 2020