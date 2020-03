IndyCar realiza carrera virtual en medio de pandemia

La caminata de Tony Kanaan hacia la parrilla de largada comenzó en su cocina en Indianápolis. Continuó por el vestíbulo, frente a una vitrina donde el piloto guarda los trofeos, y bajó por las escaleras.

Atravesó la habitación principal y su cuarto de baño, hasta concluir en un armario.

Ahí es donde Kanaan, alguna vez ganador de las 500 Millas de Indianápolis se refugió el sábado para participar en un día completo de carreras virtuales, mediante un simulador, dentro del único espacio donde su esposa tolera esa práctica.

Kanaan participó en dos carreras virtuales, una de leyendas conquistada por Dario Franchitti, tres veces monarca de la Indy 500, seguida por la primera de una serie que abarcará seis semanas para dar algo de diversión a los fanáticos de la IndyCar durante la pandemia de coronavirus.

La IndyCar ha seguido el ejemplo de la NASCAR y de otras series del automovilismo, ideando variantes virtuales para llenar el vacío que dejó en el deporte el COVID-19. La IndyCar suspendió su temporada 48 horas antes de la carrera que debía inaugurarla el 15 de marzo en St. Petersburg, Florida.

El jueves, se anunció que las 500 Millas de Indianápolis se postergaban de mayo a agosto.

El domingo pasado, la NASCAR lanzó con éxito su serie iRacing, que se convirtió en el videojuego televisado más visto en la historia, con más de 900.000 espectadores. La IndyCar no pudo obtener un convenio con la televisión, de modo que su carrera inaugural se difundió en línea, desde un virtual autódromo Watkins Glen International, la sede definida por el voto de los fanáticos.

La difusión en YouTube de la IndyCar y la variante electrónica iRacing se combinó para sumar 45.000 espectadores. La carrera fue narrada por los cronistas habituales de NBC Sports, Leigh Diffey, TownsendBell y Paul Tracy.

Lea también: IndyCar se ‘cambia’, por ahora, a las carreras virtuales

Los resultados de la carrera no sorprendieron. Ocuparon los primeros sitios pilotos jóvenes más habituados al iRacing.

Your winner for the first race in the INDYCAR iRacing Challenge. @SageKaram takes the checkered for the American Red Cross Grand Prix at Watkins Glen!#INDYCAR // #INDYCARChallenge // @iracing // @WGI pic.twitter.com/OOK6yC1mfY

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 28, 2020