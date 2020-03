¡Celebremos a Vincent van Gogh!

marzo 30, 2020 - 6:00 am

«Mi trabajo será reconocido con el tiempo (…) y se escribirá sobre mí cuando muera y no me encuentre entre vosotros. Me aseguraré de ello si puedo mantenerme con vida por un poco más de tiempo”. Cuando Vincent van Gogh escribió estas líneas en 1885, seguramente no tenía ni idea de hasta qué punto se cumpliría su vaticinio.

Hoy se conmemoran 167 años de inspiración, desde que el artista holandés Vincent Van Gogh nació (1853-1890), llegando a ser uno de los más reconocidos de la historia del arte, sus cuadros son de los más cotizados y su obra ha sido y sigue siendo fuente de inspiración para muchos.

Un éxito que sólo pudo imaginar, ya que en vida apenas vendió un cuadro, ese artista de personalidad atormentada, que sufrió problemas mentales y, a los 37 años, se quitó la vida de un disparo en el pecho.

Todo ocurrió en la localidad francesa de Auvers-sur-Oise, donde el artista falleció el 27 de julio de 1890, dos días después de haberse suicidado y a la que había llegado meses antes, después de salir de un sanatorio psiquiátrico tras una crisis.

Noticia al Día/Agencias

Vincent Willem van Gogh (Zundert, Países Bajos, 30 de marzo de 1853-Auvers-sur-Oise, Francia,29 de julio de 1890) fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo.

Pintó unos 900 cuadros (entre ellos 27 autorretratos y 148 acuarelas) y realizó más de 1600 dibujos. Una figura central en su vida fue su hermano menor Theo, marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. La gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron desde agosto de 1872. De las 800 cartas que se conservan del pintor, unas 650 eran para Theo, las otras son correspondencia con amigos y familiares.

A pesar que desde muy joven tuvo inclinación hacia el dibujo, su primer trabajo fue en una galería de arte. Más tarde se convirtió en pastor protestante y en 1879, a la edad de 26 años, se marchó como misionero a una región minera de Bélgica, donde comenzó a dibujar a la gente de la comunidad local. En 1885 pintó su primera gran obra Los comedores de patatas. En ese momento su paleta se componía principalmente de tonos sombríos terrosos. La luz de colores vivos por la que es conocido surgió en obras posteriores, cuando se trasladó al sur de Francia, consiguiendo su plenitud durante su estancia en Arlés en 1888. La calidad de su obra sólo fue reconocida después de su muerte, en una exposición retrospectiva en 1890, considerándose en la actualidad uno de los grandes maestros de la pintura. Tuvo una gran influencia en el arte del siglo XX, especialmente entre los expresionistas alemanes y losfauvistas como Derain, Vlaminck y Kees Van Dongen.3 4Falleció a los 37 años por una herida de bala de pistola; aún no se sabe con seguridad si fue un suicidio o un asesinato accidental. A pesar de que existe una tendencia general a especular que su enfermedad mental influyese en su pintura, el crítico de arte Robert Hughes cree que las obras del artista están ejecutadas bajo un completo control, de hecho, el pintor jamás trabajó en los periodos en los que estaba enfermo.

Wikipedia