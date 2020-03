Federica Pellegrini, nadadora campeona mundial, entrena en su cama como si fuera una piscina (+Video)

marzo 27, 2020 - 5:01 pm

Federica Pellegrini, quien ganó la medalla de oro en Pekín 2008, se mantiene entrenando durante la cuarentena y suspensión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La italiana colgado en su Instagram este divertido vídeo para seguir con su preparación para la justa olímpica, que se celebrara el próximo año en la capital japonesa.

“Tengo que reconocer que me pilló entre dos aguas. Por un lado me dije a mí misma, ‘Maldita sea, tengo que nadar otro año, no puedo creerlo’. Parece una broma del destino, pero el hecho es que no puedo parar“, dijo la campeona de 31 años en su audiovisual en las redes.

La nadadora, quien aparece usando su gorro y lentes de competición, imagina que su cama es una piscina olímpica, se lanza y empieza a bracear en estilo libre (crol) e incluso usa la técnica del viraje (voltereta bajo el agua). Incluso recrea la llegada a la meta como si estuviese compitiendo de manera oficial.

La italiana ganó su primera medalla en Atenas 2004

Federica ganó su primera medalla a los 16 años en Atenas 2004. En Pekín 2008 se hizo con los 200 metros libres de su categoría y en Río 2016 representó a su país; sin embargo, no pudo alcanzar medalla alguna.

“Por otro lado, tiene sentido que los Juegos se hayan pospuesto un año con todo lo que está sucediendo. Si nada de lo que ha pasado y está pasando ahora en el mundo hubiera sucedido, está claro que hubiera preferido disputar los Juegos este año”, agregó.

“Pero dado que muchos atletas no pueden nadar, no pueden entrenar, habríamos ido a los Juegos sin estar preparados adecuadamente. Se ha tomado la decisión correcta, creo que está bien “, insistió la oriunda de Verona.

“De las tres posibilidades que se barajaban, la de posponer los Juegos un año es la mejor para mí. Si se hubieran trasladado al otoño, la preparación hubiera sido extraña. Si se hubieran pospuesto hasta 2022, lo habría dejado“

“Nos prepararemos para lo mejor. Ahora tendremos que reprogramarlo todo lo mejor que podamos y no hay más. Esperemos que el físico aguante un año más”, resaltó.

Federica Pellegrini se retiraría tras participar en la cita olímpica

Federica Pellegrini, seis veces campeona del mundo en piscina grande en 200 y 400 metros libre y plusmarquista mundial de la primera distancia tanto en piscina de 25 como de 50 metros, se había fijado los Juegos de Tokio como el último objetivo antes de dar por acabada su carrera deportiva.

