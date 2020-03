Farándula de la tercera edad: Cuando María Felix le rompió la guitarra a Pedro Infante (Video)

marzo 30, 2020 - 2:30 pm

El periodista Carlos Barrios cuenta para el diario El Debate cuandi María Félix tomó el objeto más apreciado de Pedro Infante e hizo lo inimaginable al parecer frente a sus ojos

Añade el reportero Barrios:

No cabe duda que María Félix era una mujer de carácter explosivo cuando algo no le parecía y es que la legendaria mujer confesó en una de sus entrevistas que estaba harta de una guitarra de Pedro Infante, por lo cual decidió romperla, ya que no le gustaba para nada y aunque no especifico la razón dejó en claro como lo hizo.

Yo la rompí y la de Jorge Negrete también, ya me tenían hasta aquí, ya no rompí la caja que Agustín Lara me había encomendado también una caja flejada, dijo María en una entrevista.

«Ella tendría sus motivos personales, y se respetan.Gracias por el video», «Bien dicho Maria Félix me encanta, una mujer muy sabia dar carpetazo al pasado le gustaba vivir el presente», le escribieron a María.

De María Felix Wikipedia dice:

María de los Ángeles Félix Güereña (Álamos, Sonora; 8 de abril de 1914 – Ciudad de México; 8 de abril de 2002), más conocida como María Félix, fue una actriz mexicana.​ Es una de las figuras femeninas más importantes de la llamada Época de Oro del cine mexicano. Se le considera una de las actrices más bellas de su tiempo y un mito erótico del cine de habla hispana. Compartió elenco con varios de los grandes galanes del cine latinoamericano de la época, y también protagonizó producciones internacionales, de directores como Jean Renoir y Luis Buñuel, al lado de estrellas como Rossano Brazzi, Vittorio Gassman, Jean Gabin, Yves Montand, Gérard Philipe y Jack Palance. Junto a Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Dolores del Río, representa a las máximas figuras del cine latinoamericano de las décadas de 1940 y 1950.