Falleció «Zoca», hermano de Pelé, tras padecer cáncer de próstata

marzo 26, 2020 - 1:07 pm

Jair Arantes do Nascimento «Zoca», hermano menor de Pelé, murió el miércoles en la noche a sus 77 años en Brasil a causa de un cáncer de próstata.

El club Santos dio a conocer por sus redes sociales el fallecimiento de «Zoca». »Jair Arantes do Nascimento, Zoca, hermano de nuestro Rey, falleció este miércoles por la noche, a la edad de 77 años. Zoca incluso actuó en la base de Peixão cuando era más joven. Sentimientos hacia nuestro ídolo Pelé y toda su querida familia. Descansa en paz, Zoca. ¡Gracias por todo!», expresó el ‘Peixe’ en su cuenta Twitter.

Pelé y su hermano coincidieron en el conjunto albinegro cuando aún eran jóvenes. Zoca, quien se formó en las categorías inferiores del club, jugó durante la temporada 1961-62, aunque su paso por el equipo fue fugaz al solo participar en 15 encuentros con cuatro goles.

Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, irmão do nosso Rei, faleceu na noite desta quarta, aos 77 anos. Zoca chegou a atuar na base do Peixão quando era mais novo. Sentimentos ao nosso ídolo Pelé e a toda sua querida família. Descanse em paz, Zoca. Obrigado por tudo! 🖤 pic.twitter.com/5mHy9c3Anb

— Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) March 26, 2020