Falleció Christian Minchola, joven promesa del Atlético de Madrid

El jugador del Atlético de Madrid Infantil C, Christian Minchola, falleció a los 14 años, comunicó el club rojiblanco.

«El Club Atlético de Madrid, en nombre de su presidente, Enrique Cerezo, de su consejero delegado, Miguel Ángel Gil, del Consejo de Administración y de todos sus empleados quiere transmitir su más sincero pésame a los familiares, amigos y compañeros de Christian Minchola por tan irreparable pérdida. Descanse en paz», señaló la entidad colchonera.

Además, el club explicó que la bandera de homenaje a la afición situada en el Wanda Metropolitano ondeará a media asta en honor a Christian Minchola y a todos los atléticos fallecidos en las últimas semanas, muchos de ellos por las complicaciones derivadas por el coronavirus.

La familia rojiblanca está de luto por el fallecimiento de nuestro jugador infantil Christian Minchola. Nos unimos al dolor de sus familiares, compañeros y amigos. Descanse en paz.https://t.co/x0qePAeTWW pic.twitter.com/9l2Klj6c4x — Atlético de Madrid (@Atleti) March 28, 2020

Christian Minchola llevaba siete años con el Atlético de Madrid

Chistian, delantero del Infantil C nacido en 2006, ingresó en la Academia en la temporada 2013-14 en la etapa prebenjamín y afrontaba su sexta temporada como rojiblanco. En la campaña 2014-15 formó parte del Atlético Madrileño Benjamín B; en la 2015-16, del Atlético de Madrid Benjamín C; en la 2016-17, del Alevín G; en la 2017-18, del Alevín D; en la 2018-19, del Infantil I; y en la 2019-20, del Infantil C.

«Estamos consternados por la triste noticia del fallecimiento de nuestro jugador y lamentamos profundamente su pérdida. El Atlético de Madrid y toda la familia atlética estará al lado de la familia y amigos de Christian en estos momentos de inmenso dolor», señaló el presidente del club, Enrique Cerezo.

A las muestras de dolor se sumó el consejero delegado, Miguel Ángel Gil. «Es horrible la sensación de impotencia que se genera en situaciones como esta. En los últimos días han fallecido personas muy próximas a mí, algunos por coronavirus y otros por otras enfermedades, y la sensación de no poder despedirte de ellos como merecen, así como, en el caso de Christian, la sensación de injusticia tan grande, te dejan el corazón destrozado», manifestó.

«Christian tan sólo tenía 14 años. Desde aquí un beso muy fuerte para toda su familia y para todos aquellos de la gran familia atlética que estén sufriendo situaciones similares. Desde hoy nuestra bandera ondeará a media asta por Cristian y por todos los atléticos fallecidos en las últimas semanas», señaló.

Las causas de su muerte del canterano de descendencia peruana no fueron dadas a conocer, aunque algunos personas por las redes sociales comentaron que se debió a gastroenteritis.

Por su parte, el capitán del primer equipo del Atletico de Madrid, Koke Resurrección, confesó la «rabia y dolor» que siente al «tener que decir adiós a Christian». «La vida es muy injusta. Orgulloso de que hayas vestido esta camiseta. Mucho ánimo a compañeros, familia y amigos. Descansa en paz»,

Rabia y dolor por tener que decir adiós a Christian Minchola. La vida es muy injusta. Orgulloso de que hayas vestido esta camiseta. Mucho ánimo a compañeros, familia y amigos. Descansa en paz. pic.twitter.com/yvvRuWG3bb — Koke Resurrección (@Koke6) March 28, 2020

