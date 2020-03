Esto respondió Guaidó a Maduro sobre la ‘Operación Tun Tun’

marzo 30, 2020 - 10:30 pm

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, respondió al presidente, Nicolás Maduro, luego de que este amenazara con la Operación Tun Tun a supuestos terroristas, conspiradores y golpistas.

Maduro dijo; «»¿No quieren oír? ¿no quieren ver la realidad? ¿mantienen sus planes miserables de ataques golpistas? no se quejen después porque salen a llorar por las redes sociales cuando la justicia les llega, y la justicia les va a llegar a todos… No me gusta hablar por hablar, solo digo hoy, 29 de marzo, a las 7 y 20 minutos de la noche, la justicia le va a llegar a todos los terroristas, a todos los violentos, a todos los conspiradores y a todos los complotados», subrayó el Mandatario nacional.

«Hasta a ti que me ves, te va a llegar, crees que no te va a llegar, a ti te va a llegar la justicia cuando te toquen tun tn. No te pongas a llorar por las redes sociales…», dijo el Jefe de Estado en televisión, sin embargo, no mencionó a alguien en específico.

Tras las declaraciones de Maduro, Guaidó reaccionó. «No te veo, pero me envían el video. No tengo problema en nombrarte, Nicolás. No confías en nadie. Acepta la oferta de la comunidad internacional y se salva el país. Ya tu gente está sacando cuentas ¿Tun tun?», escribió Guaidó en su Twitter.

Habla de paz y dice que viene la Furia Bolivariana y la Operación Tún Tún pic.twitter.com/brle9JGviM — Sergio Novelli (@SergioNovelli) March 31, 2020

Ya tu gente está sacando cuentas ¿Tun tun?#TicTac — Juan Guaidó (@jguaido) March 31, 2020

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día