Eres joven, no invencible: Triste mensaje de Nadia en Tik Tok (Video)

marzo 24, 2020 - 8:41 am

La juventud es rebelde por naturaleza, vigorosa y alegre, pero, no invencible. Eres joven no Súperman. El Coronavirus afecta a todos: bebés y adolescentes no escapan de sus tentáculos. Este video tomado de la cuenta de Tik Tok de Nadia Caro es un ejemplo y un llamado a la juventud. Con lágrimas en los ojos, Nadia nos cuenta que iba rumbo a Montevideo y se contagió del coronavirus y lo transmitió a su amiga. Oremos porque se recupere.

Si eres joven cuídate. No te creas intocable.

Sobre el tema vale la pena recordar el poema de Rubén Darío:

Juventud, divino tesoro

Juventud, divino tesoro,

¡ya te vas para no volver!

Cuando quiero llorar, no lloro

y a veces lloro sin querer

Plural ha sido la celeste

historia de mi corazón.

Era una dulce niña,

en este mundo de duelo y de aflicción.

Miraba como el alba pura;

sonreía como una flor.

Era su cabellera obscura

hecha de noche y de dolor.

Yo era tímido como un niño.

Ella, naturalmente, fue,

para mi amor hecho de armiño,

Herodías y Salomé…

Juventud, divino tesoro,

¡ya te vas para no volver!

Cuando quiero llorar, no lloro…

y a veces lloro sin querer…

Y más consoladora y más

halagadora y expresiva,

la otra fue más sensitiva

cual no pensé encontrar jamás.

Pues a su continua ternura

una pasión violenta unía.

En un peplo de gasa pura

una bacante se envolvía…

En sus brazos tomó mi ensueño

y lo arrulló como a un bebé…

Y te mató, triste y pequeño,

falto de luz, falto de fe…

Juventud, divino tesoro,

¡te fuiste para no volver!

Cuando quiero llorar, no lloro…

y a veces lloro sin querer…

Otra juzgó que era mi boca

el estuche de su pasión;

y que me roería, loca,

con sus dientes el corazón.

Poniendo en un amor de exceso

la mira de su voluntad,

mientras eran abrazo y beso

síntesis de la eternidad;

y de nuestra carne ligera

imaginar siempre un Edén,

sin pensar que la Primavera

y la carne acaban también…

Juventud, divino tesoro,

¡ya te vas para no volver!

Cuando quiero llorar, no lloro…

y a veces lloro sin querer.

¡Y las demás! En tantos

climas, en tantas tierras siempre son,

si no pretextos de mis rimas

fantasmas de mi corazón.

En vano busqué a la princesa

que estaba triste de esperar.

La vida es dura. Amarga y pesa.

¡Ya no hay princesa que cantar!

Mas a pesar del tiempo

terco, mi sed de amor no tiene fin;

con el cabello gris, me acerco a los

rosales del jardín…

Juventud, divino tesoro,

¡ya te vas para no volver!

Cuando quiero llorar, no lloro…

y a veces lloro sin querer…

¡Mas es mía el Alba de oro!