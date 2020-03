En medio de la cuarentena el SENIAT invita a declarar el ISLR: Hasta el 31 de marzo hay chance

marzo 23, 2020 - 11:41 am

Este lunes, el SENIAT invita a los contribuyentes a acercarse a sus sedes más cercanas, para declarar y pagar el Impuesto Sobre La Renta, ISLR, especificando que tienen chance hasta el 31 de marzo.

La información es ofrecida a través de Twitter en la que indica que el SENIAT pone a disposición las 145 sedes distribuidas en el país. Poniendo al mismo tiempo su línea 0-8000-SENIAT para soliciten información acerca de como hacer sus respectivos pagos.

Las reacciones de los usuario fueron en rechazo a esta invitación, tomando en cuenta que estamos en cuarentena colectiva, las fallas de combustible

No podemos salir de casa, por si no se han enterado, Pandemia, Sin Gasolina, y decreto de cuarentena, no hay trabajo, o sea sin producción no se puede ni comprar lo básico, menos pagar esto que va a los bolsillos de los enchufados.

— Vecinos El Trigal (@VecinosElTrigal) March 23, 2020