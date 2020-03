El Mundial de Atletismo se pospone para el 2022

marzo 30, 2020 - 11:25 am

El Campeonato Mundial de Atletismo programado para agosto de 2021 en Eugene, Oregon (Estados Unidos), se llevará a cabo en 2022, luego del anuncio de nuevas fechas para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 debido a la pandemia de coronavirus, anunció el lunes World Athletics, la federación internacional de deporte, antiguamente IAAF.

”Apoyamos las nuevas fechas para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 (…) que permiten el tiempo necesario para que los atletas regresen al entrenamiento y las competiciones”, señala el comunicado de World Athletics.

”Ahora estamos trabajando con los organizadores del Campeonato Mundial en Oregon para las nuevas fechas en 2022”, agrega la nota oficial.

Los Mundiales estaban previstos del 6 al 15 de agosto de 2021, una fecha imposibilitada por la elección del Comité Olímpico Internacional (COI) y Japón el lunes para organizar los Juegos de Tokio del 23 de julio al 8 de agosto.

Tan pronto como se anunció el aplazamiento de los Juegos la semana pasada, el deporte olímpico N.1 declaró que estaba listo para posponer sus Mundos por un año.

World Athletics también ha anunciado estar “en conversaciones” con los organizadores de los Europeos (Munich, del 11 al 21 de agosto) y los Juegos de la Commonwealth (Birmingham, del 18 al 31 de julio), dos competiciones previstas para el verano de 2022, que podrían ver modificado su programación.

Los siguientes Mundiales están programados un año después, Budapest 2023. Se mantienen por ahora los Europeos programados en París del 25 al 30 de agosto de 2020.

La venezolana Yulimar Rojas buscará en Eugene, Oregon, su tercer título consecutivo en el Mundial de Atletismo 2022 en la disciplina de salto triple.

World Athletics statement on 2021 dates for the @Tokyo2020 Olympic Games.

— World Athletics (@WorldAthletics) March 30, 2020