«El mercado mundial de mascarillas está desquiciado», reconoce Trump sobre los suministros sanitarios

marzo 24, 2020 - 2:32 pm

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este lunes la dificultad de conseguir suministros sanitarios, cruciales en medio del avance del coronavirus, mientras que funcionarios advirtieron que el sistema de prestación de asistencia sanitaria estaba en peligro de colapsar.

«El mercado mundial de mascarillas y ventiladores está Desquiciado. Estamos ayudando a los estados a conseguir equipos, pero no es fácil», escribió Trump en Twitter.

Algunos funcionarios estatales y locales han denunciado la falta de una acción federal coordinada contra la rápida propagación del coronavirus.

Afirman que el hecho de que las localidades actúen por su cuenta los hace competir por suministros contra otros estados y municipios, el gobierno en Washington e incluso otras naciones.

En el estado de Nueva York, el epicentro del brote del país, el alcalde de la ciudad de Nueva York solicitó ventiladores, mascarillas y otros equipos médicos ante el ascenso de los casos y la falta de insumos. Funcionarios en California, otro punto crítico, pidieron 50 mil camas de hospital adicionales.

I spoke last night with @realDonaldTrump and @VP about the reality of our public hospitals. It was a substantive conversation, and I made clear the seriousness of what we’re facing in New York City, and the vital need for immediate help.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 24, 2020